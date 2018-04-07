Шипулин прокомментировал завершение международной карьеры Легковым

Лыжник Александр Легков РИА Новости

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал завершение международной карьеры олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

«Саня, ты уходишь чемпионом! Удачи тебе на новом жизненном этапе. Горжусь тем, что могу назвать тебя своим другом. Удачи во всем!» — написал Шипулин.

Ранее сообщалось, что Легков объявил о завершении международной карьеры. Он отметил, что последние два года борьбы за свое честное имя отняли у него слишком много сил. Легков добавил, что примет участие в Югорском марафоне, который состоится 8 апреля.