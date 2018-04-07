Шипулин прокомментировал завершение международной карьеры Легковым

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал завершение международной карьеры олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

«Саня, ты уходишь чемпионом! Удачи тебе на новом жизненном этапе. Горжусь тем, что могу назвать тебя своим другом. Удачи во всем!» — написал Шипулин.

Ранее сообщалось, что Легков объявил о завершении международной карьеры. Он отметил, что последние два года борьбы за свое честное имя отняли у него слишком много сил. Легков добавил, что примет участие в Югорском марафоне, который состоится 8 апреля.