Никто из бойцов UFC не обращался в полицию после нападения Макгрегора

<img src="//img.gazeta.ru/files3/590/10884590/2017-08-25T235650Z_2021489145_RC134699D170_RTRMADP_3_BOXING-MAYWEATHER-MCGREGOR-pic905-895x505-24665.jpg">

Менеджер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов заявил, что никто из бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не обращался в полицию после нападения бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

«Никто из бойцов не обращался в полицию. Все здоровы, пострадал только автобус», — цитирует Магомедова ТАСС.

Реклама

Макгрегор устроил беспорядки на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке, где проходило собрание бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), и атаковал один из автобусов, в котором находились несколько спортсменов. Отмечается, что в этот момент в автобусе находился российский боец Хабиб Нурмагомедов.

Ранее глава UFC Дэна Уайт заявил, что данный инцидент является худшим событием в истории организации.