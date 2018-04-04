Российских вольных борцов на турнире в Америке заменили сборной Монголии

На Кубке мира по вольной борьбе в американском Айова-Сити вместо сборной России, спортсменов которой лишили виз США, выступит команда Монголии. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-релиза Объединенного мира борьбы (UWW), помимо россиян на турнире не смогут присутствовать спортсмены сборной Ирана. Вместо них приглашена команда Индии.

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Турнир состоится 7-8 апреля.

Ранее сообщалось, что российские борцы не смогут выступить на Кубке мира из-за проблем с визами.