УЕФА предупредил «Зенит» по поводу нарушения прохождения допинг-контроля

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес предупреждение петербургскому «Зениту» за нарушение антидопинговых правил, сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы УЕФА, полузащитник сине-бело-голубых Дмитрий Полоз был обвинен за игнорирование прохождения процедуры допинг-контроля.

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26-летний россиянин вместо того, чтобы пройти к допинг-офицеру для прохождения тестов, ушел в раздевалку. Спустя некоторое время игрок все-таки сдал допинг-пробу.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Селтиком» и «Зенитом», который состоялся 15 февраля, завершился поражением команды Роберто Манчини со счетом 0:1. Полоз на футбольном поле не появился, оставшись на скамейке запасных.

Ранее в пресс-службе «Зенита» опровергли информацию о том, что Полоз намеренно проигнорировал допинг-офицера после матча.