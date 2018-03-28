Сотрудники «Спартака» выпустили воздушные шары в память о погибших в Кемерово
Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов и сотрудники клуба выпустили воздушные шары в память о погибших при пожаре в Кемерово. Об этом сообщает ТАСС.
Видео с выпуском воздушных шаров опубликовано на официальной странице «Спартака» в твиттере.
Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» проведут в тишине тайм с «Тосно» в память о погибших в Кемерово
Генеральный директор ФК «Спартак-Москва» Сергей Родионов и сотрудники клуба выпустили белые воздушные шары в память о погибших при пожаре в Кемерове.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 28 марта 2018 г.
#КемеровоМыСТобой pic.twitter.com/GItokR1iSy