Двух футболистов сборной России оштрафовали за нарушение режима

Российский футбольный союз (РФС) принял решение наказать защитников национальной сборной Романа Нойштедтера и Константина Рауша за нарушение внутреннего распорядка, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы РФС, игроки оштрафованы за посещение ночного клуба после разгромного поражения от сборной Бразилии со счетом 0:3.

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«Мы понимаем, что подобное поведение сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений. В соответствии с внутренним распорядком принято решение оштрафовать игроков», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Нойштедтер и Рауш были замечены в одном из московских баров после контрольного матча с национальной командой Бразилии.