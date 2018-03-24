В «Уильямсе» назвали неутешительными итоги квалификации для Сироткина и Стролла

Главный технический директор команды «Формулы-1» «Уильямс» Падди Лоу оценил итоги квалификации для пилотов команды Сергея Сироткина и Лэнса Стролла. Об этом сообщает «Советский спорт».

«В целом, это неутешительные для нас позиции на стартовой решетке, потому что я думаю, что наши пилоты и машины могли показать больше. И Сергей, и Лэнс имели резонные результаты в первой части», — приводит слова Лоу пресс-служба британской команды.

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Он отметил, что Сергей улучшал время на втором круге, но допустил ошибку во втором секторе, которая стоила ему шанса попасть во второй сегмент.

«Лэнс вошел во второй сегмент и показал очень хороший первый круг. У нас есть два молодых пилота: один из них — новичок (Сироткин), а другому — только 19 лет (Стролл).

Думаю, что они оба добиваются очень большого прогресса. На данный момент автомобиль недостаточно быстр. Нашей целью является попадание в третий сегмент», — отметил Лоу.

Сироткин по итогам квалификации занял 19-е место, Стролл финишировал на 13-м позиции.

Гонка Гран-при Австралии пройдет 25 марта в 8:10 (мск).