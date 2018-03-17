Будущий соперник сборной России на ЧМ-2018 оформил покер в чемпионате Англии

«Ливерпуль» разгромил «Уотфорд» в матче чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:0, сообщает ТАСС.

Покером в составе победителей отметился египтянин Мохамед Салах. Еще один мяч на счету Роберто Фирмино.

Сборная Египта сыграет на чемпионате мира — 2018 в одной группе с национальной командой России.

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Футбол. Англия. Премьер-лига. 31-й тур

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Уотфорд» (Уотфорд) — 5:0

Голы: 1:0 — Салах, 4; 2:0 — Салах, 43; 3:0 — Фирмино, 49; 4:0 — Салах, 77; 5:0 — Салах, 85