Возможный отказ британцев от участия на ЧМ-2018 не обсуждался на заседании ФИФА

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что тема отказа от участия на чемпионате мира 2018 года не обсуждалась на заседании совета ФИФА, который прошел в Богате.

«Члены совета — это профессиональная аудитория, которая понимает, что связь с чемпионатом мира отсутствует, она абсолютно надуманная и искусственная. Все даже с каким-то сожалением по отношению к нам отнеслись к этому сюжету. На совете эта тема не поднималась, все это выражалось исключительно в личном общении. Все единодушно морщились от этих политических поворотов», — цитирует Сорокина ТАСС.

Реклама

Гендиректор оргкомитета уверен, что никакого глобального отказа от участия на мировом первенстве не будет и все 32 страны выступят на турнире.

«Если какие-то политики решат не приезжать, то это их собственный выбор. К футболу это никакого отношения не имеет», — добавил Сорокин.

Ранее сообщалось, что Польский футбольный союз отказывается бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России.