Шарапова снялась с турнира в Майами из-за травмы

Российская теннисистка Мария Шарапова не сможет принять участие в турнире в Майами, сообщает ТАСС.

Причиной этого служит травма левого предплечья спортсменки.

«Мне очень жаль, что приходится пропускать один из своих любимых турниров по причине повреждения левого предплечья. Сделаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться в тур», — цитирует Шарапову пресс-служба турнира.

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Травма предплечья появилась у теннисистки в конце лета 2017 года.

Турнир в Майами пройдет с 17 марта по 1 апреля.