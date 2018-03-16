Украина отказалась от трансляции этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла решение отказаться от трансляции соревнований по биатлону в рамках заключительного этапа Кубка мира, который пройдет в Тюмени, сообщает ТАСС.

«Финальный этап соревнований, который пройдет в Тюмени, не будет транслироваться вещателем, поскольку Российская Федерация является страной-агрессором и показ этого события может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины», — говорится в заявлении.

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Состязания пройдут в Тюмени с 22 по 25 марта.

Ранее Министр спорта Украины Игорь Жданов поставил подпись под указом, в котором сообщается, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России.