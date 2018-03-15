Президент «Локомотива»: выход в 1/8 финала Лиги Европы войдет в историю клуба
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором красно-зеленые проиграли мадридскому «Атлетико». По его словам, выступление в нынешнем розыгрыше турнира станет историческим для клуба, сообщает «Советский спорт».
«Это был запоминающийся европоход. От Сочи до Мадрида. Выход в 1/8 финала Лиги Европы войдет в историю клуба. «Атлетико», спасибо за горький, но бесценный опыт! Уверен, что такое поражение сделает нас только сильнее», — написал Геркус в своем инстаграме.
Кроме того, он поблагодарил болельщиков «Локомотива» за поддержку.
«Такого предматчевого перформанса стадион в Черкизове еще не знал! А в Европу мы еще вернемся. Скоро. Сильнее, опытнее. Готовыми к новым вызовам», — заключил президент клуба.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» со счетом 1:5 проиграл «Атлетико» и выбыл из Лиги Европы.
Это был запоминающийся европоход. От Сочи до Мадрида. Выход в 1/8 Лиги Европы войдёт в историю клуба. «Атлетико» спасибо за горький, но бесценный опыт! Уверен, что такое поражение сделает нас только сильнее. И, конечно, особенно хочется отметить наших болельщиков - такого предматчевого перфоманса стадион в Черкизове ещё не знал! А в Европу мы ещё вернёмся. Скоро. Сильнее, опытнее. Готовыми к новым вызовам #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #локоатлетико #лигаевропы