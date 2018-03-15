Президент «Локомотива»: выход в 1/8 финала Лиги Европы войдет в историю клуба

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором красно-зеленые проиграли мадридскому «Атлетико». По его словам, выступление в нынешнем розыгрыше турнира станет историческим для клуба, сообщает «Советский спорт».

«Это был запоминающийся европоход. От Сочи до Мадрида. Выход в 1/8 финала Лиги Европы войдет в историю клуба. «Атлетико», спасибо за горький, но бесценный опыт! Уверен, что такое поражение сделает нас только сильнее», — написал Геркус в своем инстаграме.

Реклама

Кроме того, он поблагодарил болельщиков «Локомотива» за поддержку.

«Такого предматчевого перформанса стадион в Черкизове еще не знал! А в Европу мы еще вернемся. Скоро. Сильнее, опытнее. Готовыми к новым вызовам», — заключил президент клуба.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» со счетом 1:5 проиграл «Атлетико» и выбыл из Лиги Европы.