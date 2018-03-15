Главный тренер «Баварии» Хайнкес установил рекорд Лиги чемпионов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес установил рекорд по победам подряд в Лиге чемпионов, сообщает «Советский спорт».

По информации официального сайта УЕФА, победа над турецким «Бешикташем» стала для специалиста 11-й кряду.

Два тренера имеют в своем активе по десять побед: Луи ван Гал, тренировавший «Барселону» и «Баварию», и Карло Анчелотти с мадридским «Реалом».

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Победная серия Хайнкеса длится с сезона-2011/12, когда «Бавария» выиграла пять матчей подряд со стадии 1/4 финала. Вернувшись в мюнхенский клуб в октябре 2017, он одержал шесть подряд кряду в главном европейском клубном турнире.

Ранее сообщалось, что «Бавария» вышла в четвертьфинал ЛЧ.