Манчини ответил на вопрос про оскорбление болельщика в инстаграме

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини на предматчевой пресс-конференции перед ответным поединком 1/8 Лиги Европы с немецким «РБ Лейпцигом» ответил на вопрос про оскорбление болельщика в инстаграме. Слова специалиста приводит корреспондент «Газеты.Ru» Константин Лесик.

Глава пресс-службы «Зенита» не дал задать вопрос до конца и заявил, что «конфликт исчерпан».

Реклама

Манчини, услышав, с улыбкой и немного смеясь сказал: «Вы можете задать ваш вопрос, в Италии такое допустимо, ведь подобные вопросы влияют на игру».

Ранее болельщик «Зенита» рассказал об оскорблении Манчини после его критики в адрес работы итальянского специалиста.