Сборная Украины отказалась приезжать на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень

Биатлонисты сборной Украины не примут участия на этапе Кубка мира в Тюмени, который станет заключительным в сезоне 2017/2018, сообщает ТАСС.

«13 марта, на встрече министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова и президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака принято совместное решение о том, что украинская сборная не будет принимать участие в соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации.

В связи с этим основная сборная завершит сезон восьмым этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене», — отмечается в заявлении украинской федерации биатлона.

Также отмечается, что вторая команда страны пропустит этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске.

Ранее украинская биатлонистка Ольга Абрамова выступила против отказов ряда спортсменов ехать в Тюмень.