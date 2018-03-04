Выигравшая медаль чемпионата мира россиянка испытала обиду за флаг страны

Российская прыгунья в высоту Анжелика Сидорова прокомментировала свою серебряную медаль зимнего чемпионата мира — 2018. Слова спортсменки приводит ТАСС.

«Когда две мои соперницы стали бегать с флагами по стадиону, я потихоньку собрала вещи и ушла. Решила не смотреть на все это.

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Мне обидно и горько от всего, что сейчас происходит. Но я ощущала поддержку трибун.

Надеюсь, что скоро у нас появится возможность выступать под своим знаменем. Я уже забыла, как бегать с флагом по стадиону. Хочется поскорее вернуть те времена», — сказала Сидорова.

Ранее сообщалось, что Сидорова стала второй на чемпионате мира с результатом 4,90 метра.