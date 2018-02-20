«Ъ»: защита Крушельницкого планирует настаивать на «допинг-терроризме»

В России разрабатывают сценарии защиты попавшегося на мельдонии керлингиста Александра Крушельницкого, сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, на данный момент существует две версии. В качестве основной рассматривают «допинг-терроризм», что означает, что кто-то умышленно подсыпал Крушельницкому запрещенное вещество.

Дальнейшее развитие событий зависит от результата вскрытия пробы В и того, какая концентрация запрещенного вещества в ней окажется.

Ранее сообщалось, что дело Крушельницкого в Спортивном арбитражном суде (CAS) не будет рассмотрено 20 февраля, как это изначально планировалось.

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