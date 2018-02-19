Покинувшим Игры россиянам разрешили использовать национальную символику

Российским спортсменам разрешено использовать национальную атрибутику во время тренировочных сборов или на других соревнованиях, сообщает «РИА Новости».

«Спортсменам OAR будет разрешено носить одежду с национальными символами на тренировочных сборах или соревнованиях, проводимых за пределами Олимпийских игр, так как эти спортсмены не будут физически присутствовать на Играх в Пхенчхане», — сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета МОК.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции десятого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».