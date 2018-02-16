Допинг нарушений у футболистов с чемпионата России 2012-2015 годов не выявлено

Российский футбольный союз (РФС) со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщил, что у футболистов, выступавших в чемпионатах России 2012-2015 годов, не выявлено допинговых нарушений и они внесены в систему ADAMS. Об этом сообщает ТАСС.

«Учитывая появившуюся в СМИ информацию о том, что причиной недопуска к международным соревнованиям ряда наших спортсменов является несвоевременное внесение данных их проб в систему ADAMS, комиссия РФС запросила в РУСАДА соответствующие сведения по российским футболистам.

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По данным РУСАДА, все пробы, взятые в 2012-2015 годах, внесены в систему и не содержат запрещенных субстанций. Об этом проинформированы соответствующие службы ФИФА», — говорится в сообщении организации.

Ранее сообщалось, что ФИФА расследует дела двух российских футболистов.