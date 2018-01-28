Овечкин победил в конкурсе на самый сильный бросок в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выиграл конкурс на самый сильный бросок в «Мастер-шоу» звездного уик-энда Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Скорость полёта шайбы при первой попытке составила 98,8 миль/час, при второй — 101,3 миль/час (около 163 км/ч).
Овечкин стал первым форвардом, кому удалось победить в конкурсе на самый сильный бросок за последние 16 лет.
В конкурсе контроля шайбы победу одержал Джонни Гудро из «Калгари Флэймз».
Ранее сообщалось, что голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский не смог победить в конкурсе вратарей.
SloooooOvi clocking in at 101.3 mph.@ovi8 wins his first Hardest Shot competition. #NHLAllStar pic.twitter.com/2WrAVCiw41— NHL (@NHL) 28 января 2018 г.