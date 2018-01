Овечкин победил в конкурсе на самый сильный бросок в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выиграл конкурс на самый сильный бросок в «Мастер-шоу» звездного уик-энда Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Скорость полёта шайбы при первой попытке составила 98,8 миль/час, при второй — 101,3 миль/час (около 163 км/ч).

Овечкин стал первым форвардом, кому удалось победить в конкурсе на самый сильный бросок за последние 16 лет.

В конкурсе контроля шайбы победу одержал Джонни Гудро из «Калгари Флэймз».

Ранее сообщалось, что голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский не смог победить в конкурсе вратарей.

SloooooOvi clocking in at 101.3 mph.@ovi8 wins his first Hardest Shot competition. #NHLAllStar pic.twitter.com/2WrAVCiw41