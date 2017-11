Трамп: следовало оставить баскетболистов в китайской тюрьме

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова Лавара Болла о том, что глава государства не оказал никакой поддержки в вопросе освобождения его сына, Лианджело Болла, из-под домашнего ареста в Китае за кражу в магазине.

«Теперь, когда все три баскетболиста покинули Китай и избежали тюремных сроков, Лавар Болл, отец Лианджело, не понимает, сколько я сделал для его сына, и что кража в магазине не имеет особого значения. Следовало оставить их в тюрьме!», — написал Трамп в твиттере.

Реклама

Ранее трое баскетболистов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) Лианджело Болл, Коди Райли и Джэлен Хилл были арестованы в Китае по подозрению в причастности к краже из магазина одежды одного из известных мировых брендов.

Трамп лично обратился к главе китайского государства Си Цзиньпину во время своего визита в Пекин с просьбой разобраться в ситуации с игроками студенческой команды.

После этого баскетболисты покинули Китай на рейсе из Шанхая в Лос-Анджелес.

Now that the three basketball players are out of China and saved from years in jail, LaVar Ball, the father of LiAngelo, is unaccepting of what I did for his son and that shoplifting is no big deal. I should have left them in jail!