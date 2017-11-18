Министр спорта: нежелание показывать Олимпиаду без сборной России логично

Министр спорта России Павел Колобков считает логичным нежелание российских телеканалов транслировать Олимпийские игры в Южной Корее в случае недопуска на них сборной России. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Это видение руководства каналов, у которых есть основной показатель — рейтинги, доли. И это касается не только российских, но и зарубежных телекомпаний.

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Они гипотетически оценили — без наших спортсменов Олимпиада российскому зрителю неинтересна, поэтому такой подход вполне логичен и объясним. Думаю, это понимают и их зарубежные партнеры», — заявил Колобков.

Ранее российский лыжник Евгений Белов, пожизненно дисквалифицированный Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах назвал решение о своем отстранении несправедливым.