ВГТРК не будет транслировать Олимпиаду в случае отстранения России

ВГТРК не будет транслировать Олимпийские игры в Пхенчхане, если российские спортсмены не будут допущены до участия в соревнованиях, сообщает ТАСС.

«Если сборная России будет отстранена от участия в Олимпийских играх, ВГТРК не будет транслировать Олимпиаду из Пхенчхана», — сказали в ВГТРК.

Ранее сообщалось, что решение по участию российских спортсменов в зимних Олимпийских игра 2018 года в Пхенчхане будет принято Международным олимпийским комитетом (МОК) 5 декабря.