«Тампа-Бэй Лайтнинг» сражается на домашней площадке с «Колорадо Эвеланш» в шестом матче финала Кубка Стэнли. Счет в серии 3-2 в пользу «Эвеланш», хоккеисты которого уже в этом поединке могут завоевать трофей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 6-й матч
Матч не начался
27 июня 03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
Стадион «Амали-Арена», Тампа
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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02:45
Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию шестого матча финала Кубка Стэнли, где борются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш».
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