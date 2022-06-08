Никита Кучеров в составе клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Reuters
В четвертом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
Матч не начался
08 июня 03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Стадион «Амали-Арена», Тампа
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию четвертый матч финальной серии Востока в Кубке Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
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