Ошибка на ошибке: Карацев сенсационно проигрывает 113-й ракетке мира. LIVE

Карацев принимает в аут и уступает партию. Галан ведет в матче 1-0. Очень много ошибок допускает Аслан, сам не понимает, что с ним происходит.
Ободом срывает удар колумбиец. 3-5, Карацев остается в игре и еще имеет шанс переломить ситуацию в этой партии. Но Галан сейчас подает на сет.
Даниэль успел на укороченный — россиянин прочитал направление полета мяча, но отбил в сетку. 30:15.
Еще и двойную ошибку допускает россиянин, отдавая сопернику свою подачу. Брейк делает Галан, Карацев уступает 0-2.
Точно в угол пробил колумбиец после того, как мяч от троса перевалился на его половину. 40:30.
В первом круге Карацев взял верх над грузином Николозом Басилашвили, победив в двух сетах — 6:4, 6:0. В свою очередь, Галан со счетом 7:6, 6:4 обыграл аргентинца Федерико Кория.
Матч идет первым запуском на корте М1 стадиона «Ротенбаум клуб» и должен начаться в 12:00 мск.