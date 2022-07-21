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Спорт

Ошибка на ошибке: Карацев сенсационно проигрывает 113-й ракетке мира. LIVE

АТР 500, Гамбург. Второй круг. Аслан Карацев (Россия) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия). ОНЛАЙН

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Аслан Карацев

Аслан Карацев

Global Look Press
Россиянин Аслан Карацев во втором круге встречается с колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном. В случае успеха в третьем круге Карацев имеет шанс сыграть с соотечественником Андреем Рублевым. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
12:47

Карацев принимает в аут и уступает партию. Галан ведет в матче 1-0. Очень много ошибок допускает Аслан, сам не понимает, что с ним происходит.

12:46

Удар в коридор на приеме у россиянина, 40:0.

12:46

Практически в ту же точку попал Аслан, 30:0.

12:45

Россиянин бьет в коридор, 15:0.

12:44

Ободом срывает удар колумбиец. 3-5, Карацев остается в игре и еще имеет шанс переломить ситуацию в этой партии. Но Галан сейчас подает на сет.

12:43

В сетку попадает Галан, больше.

12:43

Мощным ударом Аслан отыграл свечу, ровно.

12:42

Аут у Карацева, со злости Аслан отправил мяч за пределы трибун. 30:40, у Галана сетбол.

12:41

В этот раз российский теннисист заставил оппонента побегать и взял очко ударом в угол. 30:30.

12:41

Удачно Карацев сыграл в противоход, 15:30.

12:40

Теперь Аслан бьет в аут, 0:30.

12:39

Совсем не получается игра у россиянина. Снова сетка, 0:15.

12:37

Первый эйс у Галана в этом матче, и — 2:5, Карацев проигрывает.

12:36

Теперь Аслан укоротил уже сразу в сетку. 40:15.

12:36

Даниэль успел на укороченный — россиянин прочитал направление полета мяча, но отбил в сетку. 30:15.

12:35

Галан бьет в аут, 15:15.

12:34

Тяжелый мяч на боковой достал колумбиец, Карацев не успел. 15:0.

12:33

Аут у Галана, еще один гейм отыгрывает Аслан. 2-4.

12:33

Снова трос едва не помог Даниэлю, но в этот раз Карацев успел на мяч и пробил в угол. 40:30.

12:32

Ударом навылет в боковую сравнивает россиянин. 30:30.

12:32

Поймал Галан соперника на противоходе, 15:30.

12:31

Двойная, 15:15.

12:31

Эйсом берет первое очко на своей подаче Аслан, 15:0.

12:28

Классно принял Карацев, но мяч приземлился в миллиметрах за боковой. 1-4.

12:28

Теперь по высокой дуге мяч уходит в аут после удара Аслана. 40:30.

12:27

Очень хорошо принял российский теннисист, Галан в ответ запустил свечу в аут. 30:30.

12:27

Отыгрывает Аслан одно очко, 15:30.

12:26

Укорачивал Карацев, но - снова сетка. И слышен комментарий его тренера: «сил нет». 30:0.

12:26

В заднюю попал Даниэль — россиянин успел достать мяч, но попал в сетку. 15:0.

12:25

Шикарно укоротил Карацев от боковой и под ноль взял свою подачу. Сразу бы так. 1-3.

12:25

Долгий розыгрыш заканчивается ударом колумбийца в аут. 40:0.

12:24

Хорошо разыгрывает россиянин, Галан бьет в сетку. 30:0.

12:23

Эйс, 15:0.

12:21

И снова сетка, 0-3. Совсем пока не клеится игра у Карацева против 113-го номера рейтинга АТР.

12:21

Теперь Аслан принимает в сетку, 40:30.

12:20

Аут на приеме у россиянина, 30:30.

12:19

Даниэль пробил в боковую, Аслан не достал. 15:30.

12:19

В аут бьет колумбиец, 0:30.

12:19

Сетка у Галана, 0:15.

12:18

Еще и двойную ошибку допускает россиянин, отдавая сопернику свою подачу. Брейк делает Галан, Карацев уступает 0-2.

12:17

Подфартило Галану: он принял в трос, и мяч упал возле сетки на половине Аслана. 15:40.

12:16

Аут по длине у Аслана, 15:30.

12:15

На задней Галан достал мяч, Карацев в ответ укоротил, и колумбиец уже не успел. 15:15.

12:15

Россиянин теряет очко, пробив в аут. 0:15.

12:13

Карацев срывает прием, первый гейм остается за его соперником. 0-1.

12:13

Точно в угол пробил колумбиец после того, как мяч от троса перевалился на его половину. 40:30.

12:12

Галан ошибается по длине, 30:30.

12:11

Теперь сетка у россиянина, 30:15.

12:11

Аслан удачно принял, Даниэль пробил в сетку. 15:15.

12:11

Берет колумбиец первое очко ударом под боковую. 15:0.

12:11

Поехали! Галан подает.

12:05

Приступили к разминке теннисисты, пять минут — и начнется игра.

12:00

Ждем выхода спортсменов на корт, через несколько минут начнется разминка.

11:55

В первом круге Карацев взял верх над грузином Николозом Басилашвили, победив в двух сетах — 6:4, 6:0. В свою очередь, Галан со счетом 7:6, 6:4 обыграл аргентинца Федерико Кория.

11:50

Матч идет первым запуском на корте М1 стадиона «Ротенбаум клуб» и должен начаться в 12:00 мск.

11:45

Здравствуйте, уважаемые читатели! Российский теннисист Аслан Карацев играет с колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном во втором круге турнира АТР 500 в Гамбурге. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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