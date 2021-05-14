Без Загитовой и Медведевой: определился состав сборной России на олимпийский сезон

Федерация фигурного катания на коньках России на плановом исполкоме определилась с составом сборной на сезон-2021/22.

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Главной новостью, хоть и прогнозируемой, стал тот факт, что вне заявки остались олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

То есть обе спортсменки почти наверняка не поедут на предстоящие Игры в Пекине, которые состоятся в феврале 2022 года.

Основная конкуренция за поездку на Олимпиаду развернется между Анной Щербаковой, Камилой Валиевой, Александрой Трусовой, Дарьей Усачевой, Майей Хромых и Елизаветой Туктамышевой. В резерве также оказались чемпионка Европы Алена Косторная и подопечная Евгения Рукавицына Елизавета Нугуманова.

Лучшие шансы пробиться на Игры у учениц Этери Тутберидзе — это касается Щербаковой, Валиевой и Трусовой. 24-летняя Туктамышева закончила завершившийся сезон с серебром чемпионата, так что и она считается одним из основных кандидатов в олимпийскую команду, однако ее перспективы с большой долей вероятности будут зависеть от успехов одиночниц из «Хрустального». Трусова, напомним, не так ярко провела сезон под руководством Евгения Плющенко и в конечном счете вернулась к Тутберидзе, но прыжковый набор у нее значительно превосходит контент Туктамышевой. Валиева также владеет четвертными прыжками и выиграла два золота на внутрироссийских стартах, а на чемпионат мира не поехала из-за возрастного ценза — 15 лет ей исполнилось только в апреле. Практически гарантировано место на Олимпиаде действующей чемпионке мира Щербаковой: у нее победы во всех турнирах, где она принимала участие, и статус лучшей одиночницы мира на сегодняшний день.

Окончательно нельзя списывать со счетов и оказавшуюся в резерве Косторную. Как и у Трусовой, сезон в команде Плющенко у нее не получился, итогом чего стало возвращение в «Хрустальный». С тройным акселем, который фигуристка пока так и не восстановила, она сезоном ранее становилась чемпионкой Европы и выигрывала финал Гран-при.

Что касается Загитовой и Медведевой, то их отсутствие в сборной не стало большой неожиданностью. Чемпионка Пхенчхана-2018 в последний раз выходила на лед в официальных соревнованиях в декабре 2019 года, провалившись в финале Гран-при, а после этого объявила о приостановке карьеры. Медведева же, вернувшись к Тутберидзе из Канады, планировала выступить в сезоне-2020/21, но череда травм и болезней не позволили ей этого сделать. Она в последний раз каталась на чемпионате России в декабре 2019-го.

«Они продолжают радовать нас своими выступлениями в разных шоу. Медаль ведь дается не для того, чтобы ты всю жизнь занимался и вкалывал – это определенный рубеж. А дальше ты должен думать и смотреть, какой профессией тебе заниматься. Вот они занимаются профессией, они звезды в своем виде спорта. Есть правила. Они не выступали в сезоне, вот и все.

Это же не будет нормальным, если девочек, которые выступали и показывали очень высокие результаты, в сборную не возьмут, а Загитову и Медведеву возьмут»,

— прокомментировала ситуацию заслуженный тренер Татьяна Тарасова в беседе с «Газетой.Ru».

Медведева, между прочим, с этим полностью согласна.

«Мое отсутствие в расширенном составе сборной считаю справедливым. Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения. Есть девочки, которые объективно больше заслужили быть в составе прямо сейчас. Я за спортивный принцип. Но фигурное катание — вид спорт, где очень быстро все меняется. Бывают разные ситуации. Можно пропустить сезон, другой, потом вернуться и добиться результатов. И таких примеров в мире фигурного катания было много. Поэтому я нормально отнеслась к решению Федерации и не планирую бросать тренировки», — написала она в Instagram.

Российским фигуристам по итогам сезона удалось завоевать максимальную квоту во всех дисциплинах — по три участника. Это стало возможно после успешного выступления Михаила Коляды и Евгения Семененко на чемпионате мира. Они, а также Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Александр Самарин вошли в состав сборной на олимпийский сезон. В резерве остались Петр Гуменник, Артур Даниелян и чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев, который не сумел провести полноценный сезон по причине проблем со здоровьем.

У спортивных и танцевальных пар окончательные составы пока не сформированы, но и здесь, надо полагать, обойдется без сюрпризов. В настоящий момент они выглядят так:

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов;

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Основной интригой будет выступление пары Тарасова/Морозов в предстоящем сезоне. В конце апреля некогда лучший дуэт России, которому требовались перемены в связи с неудовлетворительными результатами последние несколько лет, объявил о том, что теперь будет тренироваться под руководством Тутберидзе, при этом Максим Траньков тоже останется их тренером. До этого Тутберидзе не работала с парниками.

Новый сезон в фигурном катании начнется в августе с первых юниорских этапов Гран-при. Взрослые «челленджеры» стартуют в сентябре