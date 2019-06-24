Покорить Европу: Россия вступает в футбольную борьбу. LIVE

Большое количество медалей России в настоящее время приносят стрелки. Так, дуэт Маргарита Ломова и Артем Черноусов вчера был лучшим в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров в миксте, а Сергей Каменский взял серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Также весьма порадовали российские дзюдоисты — Арман Адамян завоевал золото в весовой категории до 100 кг, а Инал Тасоев — серебро (свыше 100 кг).

Кроме того, золотую награду получила принесла мужская сборная России по баскетболу в формате «3 на 3». И сегодня нельзя останавливаться!