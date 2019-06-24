Покорить Европу: Россия вступает в футбольную борьбу. LIVE

Стрелки разыграют один комплект наград в пулевой стрельбе среди смешанных команд. Соревнования будут проходить из положения лежа с дистанции 50 метров с использованием малокалиберной винтовки.
Атлеты, выступающие в спортивной аэробике, сегодня будут бороться за медали в групповых упражнениях.
Дзюдоисты сегодня поборются за последний комплект медалей — в смешанных командах.
Российский дзюдоист Арман Адамянhttp://мтв.онлайн
Что касается прыжков на батуте, то сегодня станут известны победители в мужском и женском индивидуальных турнирах. Россияне Андрей Юдин и Михаил Мельник постараются попасть в финал, который пройдет вечером. Еще одна представительница сборной России Яна Павлова уже пробилась в финальные соревнования среди девушек днем раньше.
Велосипедисты сегодня будут бороться за награды в индивидуальных гонках с раздельным стартом — как среди мужчин, так и и женщин. В составе женской сборной России выступят Елизавета Ошуркова и Мария Новолодская. После девушек на старт выйдут парни. Россию там представят Антон Воробьев и Артем Ныч.
Сегодня спортсмены поборются за восемь комплектов медалей. Сразу четыре из них будут разыграны наград двух видах спорта — в велоспорте на шоссе и прыжках на батуте.
Большое количество медалей России в настоящее время приносят стрелки. Так, дуэт Маргарита Ломова и Артем Черноусов вчера был лучшим в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров в миксте, а Сергей Каменский взял серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
Также весьма порадовали российские дзюдоисты — Арман Адамян завоевал золото в весовой категории до 100 кг, а Инал Тасоев — серебро (свыше 100 кг).
Кроме того, золотую награду получила принесла мужская сборная России по баскетболу в формате «3 на 3». И сегодня нельзя останавливаться!
Российский стрелок Артем Черноусов празднует победу на Европейских играхРИА Новости
В предыдущий день сборная России сумела завоевать девять медалей и сохранила уверенное лидерство в медальном зачете, топ-5 которого выглядит так:
На данный момент в активе сборной России стало 48 медалей — 22 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.
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Европейские игрыРИА Новости