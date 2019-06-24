Покорить Европу: Россия вступает в футбольную борьбу. LIVE

Онлайн-трансляция пятого дня Европейских игр в Минске

В Минске проходит пятый соревновательный день Европейских игр, в который стартует турнир по пляжному футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий.
Трансляция
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12:50

Стрелки разыграют один комплект наград в пулевой стрельбе среди смешанных команд. Соревнования будут проходить из положения лежа с дистанции 50 метров с использованием малокалиберной винтовки.

12:40

Атлеты, выступающие в спортивной аэробике, сегодня будут бороться за медали в групповых упражнениях.

12:30

Дзюдоисты сегодня поборются за последний комплект медалей — в смешанных командах.

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Российский дзюдоист Арман Адамян Российский дзюдоист Арман Адамян
Российский дзюдоист Арман Адамян

Российский дзюдоист Арман Адамян

http://мтв.онлайн
12:20

Что касается прыжков на батуте, то сегодня станут известны победители в мужском и женском индивидуальных турнирах. Россияне Андрей Юдин и Михаил Мельник постараются попасть в финал, который пройдет вечером. Еще одна представительница сборной России Яна Павлова уже пробилась в финальные соревнования среди девушек днем раньше.

12:00

Велосипедисты сегодня будут бороться за награды в индивидуальных гонках с раздельным стартом — как среди мужчин, так и и женщин. В составе женской сборной России выступят Елизавета Ошуркова и Мария Новолодская. После девушек на старт выйдут парни. Россию там представят Антон Воробьев и Артем Ныч.

11:40

Сегодня спортсмены поборются за восемь комплектов медалей. Сразу четыре из них будут разыграны наград двух видах спорта — в велоспорте на шоссе и прыжках на батуте.

11:30

Большое количество медалей России в настоящее время приносят стрелки. Так, дуэт Маргарита Ломова и Артем Черноусов вчера был лучшим в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров в миксте, а Сергей Каменский взял серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Также весьма порадовали российские дзюдоисты — Арман Адамян завоевал золото в весовой категории до 100 кг, а Инал Тасоев — серебро (свыше 100 кг).

Кроме того, золотую награду получила принесла мужская сборная России по баскетболу в формате «3 на 3». И сегодня нельзя останавливаться!

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Российский стрелок Артем Черноусов празднует победу на Европейских играх Российский стрелок Артем Черноусов празднует победу на Европейских играх
Российский стрелок Артем Черноусов празднует победу на Европейских играх

Российский стрелок Артем Черноусов празднует победу на Европейских играх

РИА Новости
11:20

В предыдущий день сборная России сумела завоевать девять медалей и сохранила уверенное лидерство в медальном зачете, топ-5 которого выглядит так:

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Российский стрелок Артем Черноусов празднует победу на Европейских играх Российский стрелок Артем Черноусов празднует победу на Европейских играх
11:10

На данный момент в активе сборной России стало 48 медалей — 22 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

11:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! В Минске проходит пятый соревновательный день Европейских игр. Мы продолжаем следить за главными событиями турнира.

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Европейские игры Европейские игры
Европейские игры

Европейские игры

РИА Новости