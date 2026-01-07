В Минэнерго США заявили о нехватке мощностей для обогащения урана

Минэнерго: США нужны свои мощности по обогащению урана, их не хватает

США практически нет компаний, которые бы занимались обогащением урана. Об этом заявил глава американского минэнерго Крис Райт на мероприятии в рамках энергетической недели в Майами, передает РИА Новости.

«Звучит ужасно, когда говоришь вслух, но на американской земле американских компаний по обогащению урана почти нет, за исключением некоторых лабораторий, которые производят оружие», — сказал он, подчеркнув, что для национальной безопасности США нужны соответствующие предприятия, чтобы обеспечить поставки для реакторов следующего поколения.

Глава Минэнерго добавил, что поставщиком урана в США с давних пор хочет быть Россия.

Обогащенный уран используется в основном как топливо для АЭС и корабельных реакторов, а также для ядерного оружия. Его производят несколько крупных мировых игроков, среди которых лидируют Россия (Росатом), консорциум URENCO (Германия, Нидерланды, Великобритания), Франция (Orano) и Китай (CNNC), при этом РФ занимает значительную долю мирового рынка.

В ноябре Великобритания и Соединенные Штаты договорились о совместных действиях по полному отказу от российского ядерного топлива в гражданской энергетике к 2028 году.

Ранее в США заявили, что не могут отказаться от закупок российского обогащенного урана.