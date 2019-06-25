Лицом в ковер: российский борец в финал Игр. LIVE

Один балл зарабатывает Шабанов за успешный замок.
Белорус Али Шабанов и немец Ахмед Дударов сразятся в полуфинальном поединке в весе до 86 кг.
За две секунды до конца Михайлов попытался свалить на лопатки соперника, но не зашло. Выходит в финал Сонер — 5:2.
Вот это да! Зарабатывает два очка украинец, нужно было ему «туше», но турок поставил точку своим переводом.
Не согласны украинцы с присужденным очком турку, но судьи непреклонны.
Михайлов пытается свалить Сонера, дергая за затылок. Но в итоге все в пользу турка — 3:0.
Два очка берет Сонер, но по-прежнему очень уныло.
Очень «низкая» борьба, если сравнивать с предыдущим поединком. Оба вольника практически все время на коленях. Ни одного технического приема — ужас.
Турок Демиртас Сонер и украинец Василий Михайлов сразятся сейчас за финал.
Еще два очка присудили нашему спортсмену — 6:4 повел Сидаков. Это победа! Выходит Заурбек в финал.
Несколько минут уже разбираются судьи, будет какое-то решение. Новиков просит у трибун поддержки.
Вот это заруба! Перевел все-таки россиянин своего соперника на ковер, но Новиков извернулся и каким-то образом заработал два очка. Странное решение, потому что именно Сидаков сделал захват ноги и перевернул белоруса. Счет должен быть 4:2 в пользу Заурбека, но судьи не согласны. Пересматривают эпизод.
Совсем не проходит перевод в партер у Сидакова, который считается фаворитом.
Ведет после первого периода белорус. Тренер Сидакова едва не бьет своего подопечного полотенцем.
Попытался наш борец провести перевод на спину, но воспользовался этим Нуриков и провел контрприем — это два очка.
По плану у нас полуфинальные поединки в весовой категории до 74 кг. На ковре появляются россиянин Заурбек Сидаков и белорус Азамат Нуриков.
По итогам двух периодов победу одерживает Махир Амирасланов и выходит в финал, где встретится с Мичичем. Заур Угуев в схватке за третье место сразится с украинцем Тарасмо Марковичем.
Оххх... Амирасланов два очка берет разом во втором периоде.
И тут же одно очко вырывает азербайджанец. Не все еще решено в этом противостоянии, хотя Заур был уже одной ногой в финале.
2:0 в пользу Угуева!
Продолжительная и очень напряженная схватка. Много толкотни, тяжело проводить технические приемы спортсменам.
Выходит вперед Заур, зарабатывая один балл.
На ковре появляются россиянин Заур Угуев и азербайджанец Махир Амирасланов! Смотрим.
Нет, не удалось Марковичу перевернуть ход поединка. Со счетом 7:4 Мичич побеждает и выходит в финал.
Увеличивает преимущество Мичич — 7:4! Украинцу нужно заработать «туше», чтобы выиграть поединок.
За технику оценки у серба выше, чем у украинца. Хотя первый период выиграл именно Маркович.
После двух периодов ведет в счете Мичич — 5:4.
Первый поединок в соревновательной сетке — Маркович против Мичича.
И, наконец, в категории до 86 кг россиянин Даурен Куруглиев противостоит азербайджанцу Александру Гостиеву. Победитель этой пары выйдет в финале на сильнейшего борца из пары Ахмед Дударов (Германия) — Али Шабанов (Белоруссия).
В категории до 74 кг российский борец Заурбек Сидаков сражается с белорусом Азаматом Нуриковым, а в финале вероятна встреча с украинцем Василием Михайловым, который сейчас будет биться с турком Демиртасом Сонером.
В весе до 57 кг россиянин Заур Угуев сражается с представителем Азербайджана Махиром Амираслановым, а в финале может попасть на украинца Тараса Марковича, если тот одолеет серба Стефана Мичича.
В категории до 125 кг россиянин Анзор Хизриев поборется с украинцем Александром Хоцяновским. В случае победы в этой схватке россиянин выйдет в финал, где может поспорить за золото с грузином Гиви Мачарашвили, если тот пройдет своего соперника по 1/2 финала — азербайджанца Джамаладдина Магомедова.
Добрый вечер, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции соревнований по вольной борьбе на Европейских играх в Минске.