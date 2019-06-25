Лицом в ковер: российский борец в финал Игр. LIVE

Онлайн-трансляция соревнований по борьбе на Европейских играх в Минске

Российские спортсмены сражаются в полуфиналах турнира по вольной борьбе на Европейских играх в Минске. В категории до 125 кг россиянин Анзор Хизриев встречается с украинцем Александром Хоцяновским, а в случае победы может сразиться за золото с грузином Гиви Мачарашвили, если тот окажется сильнейшим в своем полуфинальном поединке. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию схваток.
Трансляция
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15:55

Один балл зарабатывает Шабанов за успешный замок.

18:53

Белорус Али Шабанов и немец Ахмед Дударов сразятся в полуфинальном поединке в весе до 86 кг.

18:51

За две секунды до конца Михайлов попытался свалить на лопатки соперника, но не зашло. Выходит в финал Сонер — 5:2.

18:49

Вот это да! Зарабатывает два очка украинец, нужно было ему «туше», но турок поставил точку своим переводом.

18:47

Не согласны украинцы с присужденным очком турку, но судьи непреклонны.

18:45

Михайлов пытается свалить Сонера, дергая за затылок. Но в итоге все в пользу турка — 3:0.

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18:43

Два очка берет Сонер, но по-прежнему очень уныло.

18:42

Очень «низкая» борьба, если сравнивать с предыдущим поединком. Оба вольника практически все время на коленях. Ни одного технического приема — ужас.

18:40

Турок Демиртас Сонер и украинец Василий Михайлов сразятся сейчас за финал.

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18:37

Еще два очка присудили нашему спортсмену — 6:4 повел Сидаков. Это победа! Выходит Заурбек в финал.

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18:36

Несколько минут уже разбираются судьи, будет какое-то решение. Новиков просит у трибун поддержки.

18:34

Вот это заруба! Перевел все-таки россиянин своего соперника на ковер, но Новиков извернулся и каким-то образом заработал два очка. Странное решение, потому что именно Сидаков сделал захват ноги и перевернул белоруса. Счет должен быть 4:2 в пользу Заурбека, но судьи не согласны. Пересматривают эпизод.

18:32

Совсем не проходит перевод в партер у Сидакова, который считается фаворитом.

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18:30

Ведет после первого периода белорус. Тренер Сидакова едва не бьет своего подопечного полотенцем.

18:28

Попытался наш борец провести перевод на спину, но воспользовался этим Нуриков и провел контрприем — это два очка.

18:25

По плану у нас полуфинальные поединки в весовой категории до 74 кг. На ковре появляются россиянин Заурбек Сидаков и белорус Азамат Нуриков.

18:24

По итогам двух периодов победу одерживает Махир Амирасланов и выходит в финал, где встретится с Мичичем. Заур Угуев в схватке за третье место сразится с украинцем Тарасмо Марковичем.

18:22

Оххх... Амирасланов два очка берет разом во втором периоде.

18:21

И тут же одно очко вырывает азербайджанец. Не все еще решено в этом противостоянии, хотя Заур был уже одной ногой в финале.

18:20

2:0 в пользу Угуева!

18:18

Продолжительная и очень напряженная схватка. Много толкотни, тяжело проводить технические приемы спортсменам.

18:16

Выходит вперед Заур, зарабатывая один балл.

18:15

На ковре появляются россиянин Заур Угуев и азербайджанец Махир Амирасланов! Смотрим.

18:11

Нет, не удалось Марковичу перевернуть ход поединка. Со счетом 7:4 Мичич побеждает и выходит в финал.

18:10

Увеличивает преимущество Мичич — 7:4! Украинцу нужно заработать «туше», чтобы выиграть поединок.

18:06

За технику оценки у серба выше, чем у украинца. Хотя первый период выиграл именно Маркович.

18:04

После двух периодов ведет в счете Мичич — 5:4.

18:00

Первый поединок в соревновательной сетке — Маркович против Мичича.

17:58

И, наконец, в категории до 86 кг россиянин Даурен Куруглиев противостоит азербайджанцу Александру Гостиеву. Победитель этой пары выйдет в финале на сильнейшего борца из пары Ахмед Дударов (Германия) — Али Шабанов (Белоруссия).

17:55

В категории до 74 кг российский борец Заурбек Сидаков сражается с белорусом Азаматом Нуриковым, а в финале вероятна встреча с украинцем Василием Михайловым, который сейчас будет биться с турком Демиртасом Сонером.

17:52

В весе до 57 кг россиянин Заур Угуев сражается с представителем Азербайджана Махиром Амираслановым, а в финале может попасть на украинца Тараса Марковича, если тот одолеет серба Стефана Мичича.

17:50

В категории до 125 кг россиянин Анзор Хизриев поборется с украинцем Александром Хоцяновским. В случае победы в этой схватке россиянин выйдет в финал, где может поспорить за золото с грузином Гиви Мачарашвили, если тот пройдет своего соперника по 1/2 финала — азербайджанца Джамаладдина Магомедова.

17:45

Добрый вечер, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции соревнований по вольной борьбе на Европейских играх в Минске.