В Одесской области после взрывов повреждены объекты портовой инфраструктуры

В Одесской области оказались повреждены объекты портовой инфраструктуры после взрывов. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

Вице-премьер не уточнил, к каким портам относятся поврежденные объекты.

1 января Кулеба также сообщил, что в Одесской области в результате ударов была повреждена портовая инфраструктура. По его данным, разрушения получили объекты в Одесском и Измаильском портах.

В этот же день глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщал, что на одном из объектов энергетической инфраструктуры в регионе возник пожар на фоне удара. Были зафиксированы перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Позднее в Минобороны РФ подтвердили, что Вооруженные силы России ударили по объектам энергетики Украины, используемым в интересах военно-промышленного комплекса страны.

