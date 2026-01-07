В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, меры были приняты ради обеспечения безопасности полетов.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» четыре самолета», — написал он.

Воздушная гавань не принимала рейсы около полутора часов — аэропорт приостановил работу в 16:51.

7 января несколько рейсов из Москвы в города Узбекистана были вынуждены изменить маршрут и приземлиться на запасных аэродромах из-за неблагоприятных погодных условий. Так, из-за сильного тумана и видимости около 100 м в аэропорту Бухары экипаж рейса AFL1876, следовавшего из Москвы, принял решение уйти на запасной аэродром в Самарканд.

В декабре прошлого года самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства. Воздушное судно ожидало разрешение на посадку во время полета над Тверской областью. В итоге самолет отправили в Пулково.

Ранее самолет президента Румынии застрял в аэропорту Парижа из-за сильного снегопада.