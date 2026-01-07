Размер шрифта
В Европе произошел транспортный коллапс из-за снегопада

justkgoomm/Shutterstock/FOTODOM

Во многих европейских странах возникли серьезные перебои в работе транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Снегопады, гололед и мороз привели к массовым отменам авиарейсов, сбоям в железнодорожном сообщении и резкому росту числа дорожно-транспортных происшествий, сообщает газета The New York Times.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Северной Европе. В аэропорту Схипхол в Амстердаме отменили около двух тысяч рейсов, а железнодорожное сообщение с воздушной гаванью временно приостанавливалось. В аэропорту Брюсселя пассажиров предупредили о задержках и отменах рейсов из-за необходимости расчистки взлетно-посадочных полос. Синоптики прогнозируют новые снегопады в Нидерландах и Бельгии.

Во Франции неблагоприятные погодные условия привели к серии ДТП, в результате которых несколько человек получили несовместимые с жизнью травмы. Около трети территории страны переведено в режим повышенной метеорологической опасности. В ряде регионов власти ограничили движение школьного транспорта, снизили допустимую скорость на дорогах и ввели запрет на проезд тяжелых грузовиков. Пассажиры столкнулись с массовыми отменами рейсов в парижских аэропортах.

Синоптики отмечают, что с начала года на Европу обрушился мощный арктический циклон, который привел к тому, что в ряде регионах столбики термометров опустились на 12–15 градусов ниже климатической нормы.

7 января самолет президента Румынии Никушора Дана не смог вылететь из аэропорта Парижа из‑за сильного снегопада. По данным журналистов, авиаборт Spartan был подготовлен к вылету утром, однако взлетно‑посадочная полоса оказалась покрыта снегом, из-за чего вылет пришлось перенести.

Ранее в порту голландского Роттердама из-за снегопада перестали работать контейнерные терминалы.

