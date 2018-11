«Уже все доказала»: новый рекорд Загитовой

Мировой рекорд Загитовой

Женское одиночное катание — то, ради чего большинство зрителей пришли на московский этап Гран-при в ледовый дворец «Мегаспорт».

Реклама

Именно здесь олимпийская чемпионка Алина Загитова должна была оформить выход в финал Гран-при. Также неплохие шансы на поездку в Ванкувер перед началом короткой программы имела японка Мако Ямасита, которая стала второй на Skate Canada, обогнав саму Евгению Медведеву и уступив только Елизавете Туктамышевой.

Однако выступление этих фигуристок было назначено на концовку вечера, а до них неожиданно хорошо показала себя швейцарка Алексия Паганини, которая экстренно заменила немецкую фигуристку Николь Шотт. 16-летняя спортсменка продемонстрировала не по годам зрелое элегантное катание и получила 63,43 балла.

Впоследствии это позволило Алексии запрыгнуть на третью строчку по итогам короткой программы (а это ведь ее первый этап Гран-при в карьере!),

но пока зрители об этом не ведали и активно обсуждали несуразное выступление американки Грейси Голд.

В отличие от Паганини, она не сумела привести себя в достойную форму к началу сезона, и платье было ей явно узким. С такими габаритами спортсменке было сложно исполнять прыжки (ей удался только каскад из двух двойных, а с тройного флипа она смачно упала) и вообще любые элементы.

Знатоки фигурного катания со вздохом вспоминали, что когда-то «она была великой», пока судьи вычисляли оценку в 37,51 балла.

После этого трагикомического эпизода настало время первой российской фигуристки — на льду показалась Софья Самодурова.

Ученица Алексея Мишина заняла на Skate America третье место и в теории еще может претендовать на попадание в финал Гран-при. Недавняя юниорка чисто исполнила программу под фламенко из фильма «Миссия невыполнима»: каскад тройной флип + тройной тулуп в начале программы и одиночные тройной риттбергер с двойным акселем почти в самом конце принесли ей 67,40 балла и позволили надолго обосноваться на первой строчке.

Следом за Самодуровой на лед вышла еще одна россиянка Полина Цурская — бывшая ученица Этери Тутберидзе, которая не достигла больших результатов со строгим тренером и весной ушла к Елене Буяновой.

Однако эти изменения пока не принесли большой пользы 17-летней фигуристке: она завалила финальный элемент тройной риттбергер, прыгнув «бабочку», за что поплатилась огромной потерей баллов, получила всего 56,81 и выбыла из борьбы за серьезные места.

На этом закончилось выступление фигуристок из первой группы, и на разминку пригласили участниц второй пятерки. Вся арена погрузилась во тьму, за исключением центральной части катка, на которой выстроились фигуристки.

Во время представления Алины Загитовой зал зашелся в аплодисментах. Одно только перечисление регалий россиянки было способно оказать убийственное влияние на настрой конкуренток — олимпийская чемпионка, победительница финала Гран-при, чемпионка России и Европы…

На трибунах взметнулся плакат: «Алина, ты уже все доказала». Сама спортсменка в это время сосредоточенно штамповала прыжки в один оборот, видимо, не желая перенапрягаться.

Только под конец разминки россиянка немного закружилась в тройных прыжках и умчалась в раздевалку.

Соперничество Загитовой и Ямаситы за финал Гран-при предварялось выступлением кореянки Ын Су Лим. С ролью хедлайнера ученица Рафаэля Арутюняна справилась не очень, допустив немало ошибок. Получив свои 57,76 балла, фигуристка выслушала наставления тренера и ушла дорабатывать прыжки.

Следом настало время Ямаситы. Программа японки по сложности почти идентична выступлению Загитовой: многие элементы повторяются, и единственным существенным различием является то, что Мако заканчивает каскад тройным тулупом, а не риттбергером.

Если бы японка откатала чисто, то она могла бы навязать олимпийской чемпионке серьезную конкуренцию.

Однако Ямасита не справилась с волнением и выдала откровенно слабое выступление — почти на уровне несчастной Грейси Голд.

Она сорвала каскад, упав с первого прыжка — тройного лутца. Еще более жесткое падение японка допустила на сольном тройном флипе. Только один прыжок — двойной аксель — удался японке более-менее.

Думается, что после этого Мако завершила свою борьбу за финал Гран-при. 51 балл за короткую программу — так в Ванкувер не попасть.

Сразу после провала японки на льду показалась Загитова и выполнила в качестве разминки несколько тройных прыжков, в том числе и с поднятыми руками. Посовещавшись с консилиумом из трех тренеров — Тутберидзе, Глейхенгауз, Дудаков, — девушка закрыла уши перед объявлением оценок Ямаситы, видимо, не зная, что в этом нет никакой необходимости.

Как только отзвучали баллы японки, зрители начали ритмично хлопать в ладоши, словно хотели исполнить We will rock you. Казалось, что грядет нечто грандиозное.

И Загитова почти невесомо поскользила показывать свой «Призрак оперы». Каскад тройной лутц + тройной риттбергер получился настолько легко и с таким запасом по высоте, словно не является одним из самых сложных элементов в фигурном катании.

Двойной аксель с длинным заходом на одной ноге, тройной флип — у Загитовой все выходило играючи, и совсем не казалось, что она прилагает огромные физические усилия.

Стоило олимпийской чемпионке занять финальную позу после вращения, как зал взорвался криками и аплодисментами.

Тутберидзе кинули с трибун огромного медведя ростом с Загитову. Тренер поймала зверя и передала его своей подопечной.

Та немного поддержала внушительную игрушку и отдала сотрудникам арены, потому что на диванчике в kiss and cry места для нее точно не было. Затем фигуристка вместе с Тутберидзе и Глейхенгаузом принялась закрывать один глаз фирменным жестом из постера к «Призраку оперы». У Этери получалось не очень, и она лишь с удивленным видом рассматривала свои пальцы, которые упрямо не желали складываться в нужный жест.

Однако баловство сразу прекратилось, как только судьи объявили оценку. 80,78 балла — это новый мировой рекорд. Загитова обновила собственное достижение (79,93), которое установила на турнире в немецком Оберстдорфе относительно недавно, в конце сентября. На пресс-конференции фигуристку спросили о ее впечатлениях от этого рекорда — втором за два месяца.

«Хочу ли я закрепить и улучшить этот рекорд? Мне абсолютно неважно, какие баллы я получу и какое место займу, —

неожиданно ответила олимпийская чемпионка. — Мне важно прокататься чисто и с душой, показать свой максимум. Сегодня мне очень помогли болельщики, которые поддерживали спортсменов, начиная с официальных тренировок. Я вспомнила чемпионат Европы, который в прошлом году прошел в Москве, и поймала кураж».

Результаты девушек по итогам короткой программы:

1. Алина Загитова (Россия) — 80,78

2. Софья Самодурова (Россия) — 67,40

3. Алексия Паганини (Швейцария) — 63,43

4. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 61,73

5. Юна Шираива (Япония) — 60,35

6. Лим Ын Су (Южная Корея) — 57,76

7. Полина Цурская (Россия) — 56,81

8. Юра Мацуда (Япония) — 52,00

9. Мако Ямасита (Япония) — 51,00

10. Грейси Голд (США) — 37,51

Юные надежды России

Также немалое внимание фанатов привлекли соревнования спортивных пар.

Короткую программу открывали юные россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин. Они стали вторыми на Skate America и в этот вечер сделали серьезную заявку на место в призах на этапе Гран-при в России.

Ритмичная композиция Human в исполнении Rag-n Bone Man с первых секунд раззадорила зрителей на хлопки в такт, что сделало выступление пары еще более впечатляющим.

Под этот импровизированный аккомпанемент фигуристы чисто исполнили тройной сальхов и тройную подкрутку. А вот выброс Ефимовой и Коровину не очень удался — девушка приземлилась на обе ноги.

В итоге за свое выступление ребята получили 65,46 балла — вполне неплохой результат.

Следующая российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которая в прошлом сезоне завоевала золото чемпионата мира среди юниоров, продемонстрировала очень нежное катание в фиолетовых костюмах приглушенных тонов.

После выброса девушка всем телом задрожала на приземлении — видимо, попала коньком в трещину во льду, — но все-таки смогла удержаться на ногах.

В остальном выступление прошло без сучка без задоринки, и зрители проводили фигуристов заслуженными аплодисментами. 69,38 балла — это было промежуточное первое место.

Железные нервы Тарасовой и Морозова

Никто не мог сместить российские дуэты с двух первых мест, пока на льду не появились итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе,

которые занимаются под руководством российского тренера Нины Мозер.

Эта пара снискала большую популярность после недавнего Гран-при в Финляндии — и не только потому, что спортсмены заняли там второе место, но и по той причине, что зажгли в полуобнаженном виде на показательных выступлениях, где примерили на себя образ боксеров.

В Москве Моника и Маттео тоже не оробели и отлично выполнили в короткой программе тройной сальхов, подкрут, выброс и тодес — все стандартные элементы для пар. Особенно хорошо паре удалось финальное вращение — оно вышло настолько синхронным, что вызвало оглушительные аплодисменты еще до того, как спортсмены его завершили.

В это же время из раздевалки показался главный российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Фигуристы встали у борта и спокойно наблюдали за великолепным выступлением своих основных конкурентов — то, чего обычно спортсмены не делают, чтобы не перегореть перед выходом на лед.

Пока итальянцы не спеша отъезжали к зоне kiss and cry и махали восторженным зрителям, россияне уже вышли на лед и начали разминаться. Евгения методично перешнуровывала коньки, словно ей не нужно выступать на этапе Гран-при через минуту.

Объявили оценки итальянцев — 72,32 балла, первое место на данный момент. Российская пара с невозмутимым видом прослушала вердикт судей — никто не стал закрывать уши (тоже одна из частых привычек фигуристов). Смелость и слегка показная уверенность этого дуэта, которая так напоминает стиль их тренера Максима Транькова, не могла не восхищать.

А уж когда спортсмены начали один за другим штамповать чистые элементы под «I feel good», сомнений не осталось — чемпионский характер у них уже сформировался.

Тройная подкрутка, синхронный тройной тулуп и выброс — все с хорошим запасом по высоте. Только на финальном вращении спортсмены немного разошлись друг с другом, но судьи не стали сильно придираться к такой помарке.

По завершении выступления «рыжиков» (так называют эту пару фанаты по цвету волос партнера) их бывший тренер Нина Мозер, только что поздравлявшая своих нынешних подопечных Николь и Маттео с прекрасным выступлением, расцеловалась в щеки с наставником пары — Траньковым. Все-таки Мозер не забывает своих экс-учеников.

Пока зал скандировал «Молодцы!», судьи определились с оценками — 78,47 балла. Тарасова и Морозов выиграли короткую программу с мировым рекордом.

Оценки пар по итогам короткой программы:

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 78,47

2. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) — 72,32

3. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) — 69,38

4. Алиса Ефимова / Александр Коровин (Россия) — 65,46

5. Мириам Циглер / Северин Кифер (Австрия) — 63,75

6. Екатерина Александровская / Харли Уиндсор (Австралия) — 59,28

7. Эшли Кэйн / Тимоти ЛеДюк (США) — 58,79

8. Деанна Стеллато / Нэтан Бартоломэй (США) — 51,25

Танцы на льду

Пара Александра Степанова / Иван Букин уверенно подхватила знамя главного танцевального дуэта России после приостановки карьеры Екатерины Бобровой и Дмитрий Соловьева. Заняв первое место на этапе Гран-при в Хельсинки, россияне сделали огромный шаг на пути к финалу серии.

В Москве дуэт продолжил свое победное шествие и уверенно выиграл ритм-танец, набрав 74,49 балла.

Второе место досталось американцам Кристине Каррейре и Энтони Пономаренко (69,01), а третье — паре из Испании Саре Хуртадо и Кириллу Халявину (66,40).

Оценки танцевальных дуэтов в ритм-танце:

1. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 74,49

2. Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко (США) — 69,01

3. Сара Уртадо / Кирилл Халявин (Испания) — 66,40

4. Наталья Калишек / Максим Сподырев (Польша) — 66,30

5. Эллисон Рид / Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 64,54

6. Софья Евдокимова / Егор Базин (Россия) — 64,05

7. Анна Яновская / Адам Лукаш (Венгрия) — 54,83

8. Мисато Коматсубара / Тим Колето (Япония) — 52,99

9. Аннабель Морозов / Андрей Багин (Россия) — 51,69

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».