Школьники в Чили хотели сделать в туалете коктейль Молотова и получили ожоги

В Чили подростки хотели сделать коктейль Молотова в школьном туалете и получили ожоги, пишет Daily Mail.

Подполковник полиции Фернандо Альборнос сообщил, что инцидент произошел в Национальной школе-интернате Баррос Арана в Сантьяго, где студенты готовили коктейли Молотова для акции протеста.

Сообщается, что одиннадцать школьников госпитализированы с серьезными ожогами дыхательных путей, четыре из которых находятся в группе риска. Учитель, потерявший сознание при помощи пострадавшим, был также отправлен в больницу.

Министр образования Никола Катальдо осудил использование коктейлей Молотова, подчеркивая, что такие действия не имеют места в обществе и могут привести к серьезным последствиям.

Ранее школьники из США испытали странные ощущения, полакомившись мармеладными мишками.