Песков заявил, что Россия не вмешивалась в проведение референдума в Молдавии

Россия не вмешивалась в подготовку и ход референдума о возможности вступления Молдавии в Евросоюз. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, «от нас никакого вмешательства не было». Однако Россия фиксирует «труднообъяснимые изменения в динамике подсчета голосов в ходе референдума», которые были видны невооруженным глазом.

«Руководство Молдавии не утруждает себя, чтобы объяснить эти аномалии, специалисты задаются вопросами и не понимают», — сказал Песков.

Референдум по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС прошел 20 октября. За евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.

22 октября лидер партии коммунистов Молдавии Владимир Воронин потребовал от Центризбиркома страны отмены итогов референдума о евроинтеграции из-за массовых нарушений. По его словам, был вброс бюллетеней на участках голосования в западных странах со стороны молдавских дипломатов.

Ранее в МИД РФ назвали провальными результаты голосования в Молдавии.