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В США придумали оправдание провалу санкций против России

Politico: США оправдываются, что не вводили санкции ради обвала экономики России

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Санкции против России якобы изначально не были направлены на обвал российской экономики. С таким утверждением выступил неназванный чиновник США, передает газета Politico.

«Целью этой экономической тактики никогда не был и не может быть развал российской экономики, заявил высокопоставленный чиновник администрации (президента США. – Прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

По словам упомянутого американского чиновника, целью антироссийских санкций Запада изначально было сделать так, чтобы РФ не могла приобретать оружие и средства в целях их использования в ходе СВО.

До этого сообщалось, что Европейский союз может усилить санкции в отношении России в случае победы на выборах президента в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

По данным агентства, чиновники европейских стран хотят быть уверены в том, что ограничительные меры ЕС останутся в силе в течение продолжительного периода времени, даже если Соединенные Штаты с приходом новой администрации решат изменить курс. Агентство утверждает, что меры уже обсуждаются, они могут затронуть заморозку активов Российской Федерации и контроль за обходом санкций.

Ранее в ЕС предрекли «изменение атмосферы» на Западе по вопросу Украины.

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