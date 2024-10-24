Хэллоуин — 2024: когда и как его отмечают и за что праздник не любят в России История и традиции Хэллоуина: как отмечают этот праздник, идеи костюмов и украшений

Хэллоуин — это один из самых древних праздников, который отмечают миллионы людей по всему миру. В его истории переплетаются кельтские, римские и христианские традиции. Тем не менее в России многие говорят о его «бездуховности». «Газета.Ru» разобралась в истории и традициях Хэллоуина и выяснила, откуда пошли праздничные обряды и почему они сохраняют свою таинственность и привлекательность.

Когда отмечают Хэллоуин в 2024 году

Хэллоуин или День всех святых — это праздник, который отмечают 31 октября (в 2024 году праздник выпадает на четверг). По мнению ряда историков, он наследует древнему кельтскому празднику Самайн, который символизировал конец сезона сбора урожая и начало зимы.

С течением времени праздник изменился, особенно под влиянием христианства и традиций разных народов. Сегодня он ассоциируется в основном с костюмированными вечеринками, вырезанием тыкв, походами по домам с просьбой о сладостях и украшением домов в мрачной, иногда пугающей стилистике.

История праздника

История Хэллоуина начинается с древнего кельтского праздника Самайн, который отмечали около 2 тыс. лет назад на территории современной Ирландии, Великобритании и северной Франции, рассказала «Газете.Ru» культуролог Анастасия Кузьмина. Этот праздник знаменовал конец урожайного сезона и наступление зимы, которая у кельтов ассоциировалась с холодом, тьмой и смертью. Кельты верили, что в ночь на 1 ноября мир живых и мир мертвых пересекаются, и духи умерших могут вернуться на землю. Чтобы защититься от злых созданий, люди зажигали костры и надевали костюмы из звериных шкур. Так они отпугивали незваных гостей.

Еще до того, как Европа стала католической, этот праздник отмечали кельты, они населяли северную Францию, Ирландию и Англию. В их понимании не существовало времен года, как сегодня. Они разделяли только лето и зиму. Зима в их понимании ассоциировалась с чем-то темным и злым. В это время [перед Хэллоуином] собирали последний урожай. Нередко эта дата сопровождалась ритуалами по изгнанию бесов из своих жилищ. История праздника относит его к языческим корням, поскольку за дары природы (урожай) благодарили предков. Анастасия Кузьмина культуролог

Когда Римская империя завоевала кельтские земли, кельтские традиции смешались с римскими праздниками. Одним из таких праздников был Фералия, который римляне отмечали в конце октября в память об умерших. Еще один римский праздник — день в честь богини Помоны, покровительницы фруктов и деревьев — также влиял на развитие традиций Хэллоуина. Символом Помоны было яблоко, что, возможно, стало основой для игр с яблоками, таких как ловля яблок в воде, которые стали частью современных хэллоуинских традиций.

С распространением христианства церковь стремилась заменить языческие обряды христианскими праздниками. В VIII веке Папа Григорий III перенес празднование Дня всех святых (праздник, в который почитаются самые праведные христиане) на 1 ноября, а ночь накануне стали называть как All Hallows' Eve, что в итоге трансформировалось в слово Halloween — «Хэллоуин».

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С XVI века закрепились традиции наряжаться в монстров, вампиров и ведьм, ходить от дома к дому и просить сладости, нередко со словами «сладость или гадость». Редко кто отказывается и не дает сладости, иначе монстры могут сделать что-то плохое хозяину дома. С XX века поменялся и смысл праздника. Если изначально это был праздник всех святых и памяти усопших предков, то с этого времени он стал праздником нечистой силы. Анастасия Кузьмина культуролог

Традиции Хэллоуина, знакомые нам сегодня, начали формироваться в США в XIX веке. Ирландские и шотландские переселенцы привезли с собой свои обычаи — костюмы и рассказы о потусторонних силах. Одной из ключевых традиций, пришедших из Ирландии, стало вырезание светильников из реп, которые назывались фонарями Джека (Jack-o'-lantern). По легенде, этот обычай связан с историей о хитром кузнеце по имени Джек, который сумел обмануть дьявола и после смерти оказался не в состоянии попасть ни в рай, ни в ад. Ему пришлось скитаться по земле с фонарем, сделанным из репы, в которую он поместил уголь. В Америке репу заменили на тыкву, так как она была более доступной и легко поддавалась вырезанию.

В США Хэллоуин быстро стал популярным праздником, и с течением времени его обычаи распространились по всему миру. Одним из самых известных элементов современного Хэллоуина стало trick-or-treat («сладость или гадость»), когда дети наряжаются в костюмы и ходят от дома к дому, собирая конфеты. Эта традиция уходит корнями в средневековые обычаи хождения бедняков по домам, когда они просили еду взамен на молитвы за умерших.

Сегодня Хэллоуин — это преимущественно светский и коммерческий праздник, популярный не только в США, но и в других странах мира. Люди украшают свои дома тыквами, скелетами, привидениями и другими страшными атрибутами, устраивают костюмированные вечеринки и участвуют в различных играх. Однако за всей этой веселой и коммерческой стороной праздника скрывается многовековая история, которая переплетается с древними кельтскими ритуалами, римскими обычаями и христианскими традициями.

Традиции Хэллоуина в наши дни

Традиции Хэллоуина в наши дни включают разнообразные обычаи и элементы, которые делают этот праздник уникальным и популярным во многих странах. Современные хэллоуинские традиции развились из древних обрядов и трансформировались в яркое и веселое мероприятие, в котором участвуют как взрослые, так и дети. Вот основные традиции Хэллоуина в наши дни.

Костюмы

Ношение костюмов — одна из главных традиций Хэллоуина. Люди переодеваются в разные образы — от классических страшных персонажей (призраков, ведьм, зомби) до современных героев фильмов, комиксов и поп-культуры. Наряды могут быть как устрашающими, так и забавными. Эта традиция отсылает к временам, когда кельты надевали звериные шкуры, чтобы отпугивать злых духов. Сегодня же костюмированная часть Хэллоуина стала одним из самых веселых и креативных элементов праздника.

Сладость или гадость

Одна из самых любимых традиций для детей на Хэллоуин — это обход соседних домов с фразой: «Тrick-or-treat». Дети наряжаются в костюмы и ходят по домам, прося у хозяев конфеты и угощения. Если хозяин не дает угощение, может последовать «шутка» в виде маленькой шалости.

Вырезание тыкв

Еще одной популярной традицией является вырезание тыкв. Люди делают на них устрашающие или забавные мордашки, а затем помещают вовнутрь горящую свечу или маленький фонарик. Вырезание тыкв — это обязательная часть декорирования дома на Хэллоуин, поэтому сам процесс часто становится семейным развлечением.

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Украшение домов и дворов

На Хэллоуин принято украшать дома и дворы в мрачной и мистической стилистике. Люди используют различные элементы — паутину, скелетов, привидений, гробницы, искусственных пауков и летучих мышей, чтобы создать атмосферу страха и магии. Часто встречаются надувные фигуры чудовищ или зомби, а также световые инсталляции. Некоторые украшения могут быть настолько сложными, что напоминают настоящие тематические парки ужасов.

Костюмированные вечеринки

Для взрослых Хэллоуин — это возможность повеселиться на костюмированных вечеринках. На них часто проводятся конкурсы на лучший костюм. Популярны также тематические игры по мотивам хорроров и фильмов ужасов.

Посещение домов с привидениями

В США и других странах во время Хэллоуина популярны так называемые haunted houses — специально организованные аттракционы, представляющие собой дома с привидениями, где посетители могут испытать страх от реалистичных сцен со спецэффектами и актерами, изображающими монстров, зомби и других страшных персонажей. Эти аттракционы пользуются огромной популярностью среди подростков и взрослых.

Просмотр фильмов ужасов

Просмотр фильмов ужасов стал неотъемлемой частью празднования Хэллоуина. Многие люди собираются вместе, чтобы посмотреть культовые хоррор-фильмы. В это время года телевидение и стриминговые сервисы также активно предлагают подборки страшных фильмов и сериалов, чтобы создать подходящее настроение.

Традиционные игры

Некоторые традиционные игры также стали частью празднования Хэллоуина. Одна из них — ловля яблок, когда яблоки плавают в воде, и участникам нужно поймать их ртом, не используя руки. Это развлечение пришло из древнеримских обычаев, связанных с богиней плодородия Помоной. Также популярны различные викторины, конкурсы на лучшую страшную историю и игры на выживание в темноте.

Тематические угощения

На Хэллоуин часто готовят разнообразные тематические блюда и сладости. Популярны печенья и кексы в виде призраков, скелетов, ведьм и тыкв. Также в этот день принято делать яблоки в карамели и попкорн с карамелью. Эти угощения можно встретить как на вечеринках, так и в домах, куда приходят дети за угощениями.

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Масштабные парады и фестивали

В крупных городах, особенно в США, проходят масштабные парады и фестивали, посвященные Хэллоуину. Один из самых известных — парад в Нью-Йорке, который собирает тысячи участников и зрителей, все из которых наряжаются в яркие и необычные костюмы. На таких мероприятиях царит праздничная атмосфера с музыкой, танцами и различными конкурсами.

Хэллоуин в России: за что критикуют праздник

Хэллоуин в России — это относительно новый праздник, который начал отмечаться в 1990-е годы после распада Советского Союза и открытия границ для западных культурных влияний. Несмотря на растущую популярность среди молодежи, особенно в крупных городах, праздник в России сталкивается с существенной критикой. Причины этого связаны с несколькими аспектами.

Религиозные возражения. Основная критика Хэллоуина в России исходит от представителей Русской православной церкви. Для многих верующих Хэллоуин считается чуждым и даже опасным праздником, поскольку его традиции связаны с язычеством, оккультной символикой и элементами, которые могут восприниматься как прославление нечистой силы — ведьм, демонов, мертвецов и других темных персонажей. Праздник ассоциируется с мистикой и сатанизмом, что вызывает неприятие у религиозных лидеров.

Православная церковь в России неоднократно высказывалась против Хэллоуина, утверждая, что праздник противоречит традиционным христианским ценностям. В некоторых регионах и школах по инициативе религиозных активистов даже предпринимались попытки запретить на официальном уровне празднование Хэллоуина, особенно среди детей и подростков.

Чуждость западной культуры. Многие в России воспринимают Хэллоуин как сугубо западный праздник, который не имеет корней в российской культуре и истории. Поскольку традиции Хэллоуина связаны с кельтскими и американскими обычаями, они не вписываются в национальный календарь праздников, как, например, День народного единства или Масленица. Некоторые критики утверждают, что Хэллоуин — это пример культурной экспансии Запада, который наносит вред традиционным российским ценностям и менталитету.

«Праздник связан с фантастическими существами и нечистой силой, которые чужды во многом русской культуре. Мы не знакомы с зомби и вампирами в той мере, в которой знакома другая [западная] сторона. Несмотря на то, что у нас также колядовали, выманивая конфеты, гадали на святки, а в детских лагерях всегда вызывали пиковую даму, все это не то, по сравнению с масштабом нечисти Хэллоуина. Для нас многие моменты праздника невозможны к реализации. Мы живем в многоквартирных домах, где нет возможности украсить свой дом тыквами и паутиной и ходить по соседям, чтобы выпросить конфеты, даже колядки сейчас отходят назад в силу этих моментов. У нас нет подвалов и чердаков, на которых вся нечисть прячется, поэтому и этот момент нас сдерживает», — объяснила культуролог.

Коммерциализация. Хэллоуин в России также воспринимается как коммерциализированный праздник, не связанный с какими-либо глубокими духовными и культурными традициями страны. Магазины активно продвигают продажу костюмов, декораций и сладостей. Для многих критиков это — символ западного потребительства, который прижился в России. Праздник воспринимается как бизнес, не имеющий культурной или духовной ценности.

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Моральные опасения. Некоторые родители и педагоги выражают обеспокоенность тем, что Хэллоуин с его элементами ужасов, монстрами и мертвецами может оказывать негативное влияние на детей. Популярные на Хэллоуин образы могут быть пугающими или даже психологически вредными для молодого поколения. В России в некоторых школах запрещают праздновать Хэллоуин, чтобы избежать подобных моральных и психологических рисков для детей.

Противоречие с русскими традициями. В России есть свои традиционные праздники, связанные с мистикой и памятью о мертвых, такие как Радоница (день поминовения умерших). Эти праздники связаны с христианской верой и посвящены молитвам за души усопших. Критики считают, что Хэллоуин, с его акцентом на развлекательную и мистическую сторону смерти, противоречит более глубокой религиозной традиции.

«Карнавальная культура больше характерная для средневековья, нежели для нас. У нас нет ассоциации с нарядами и Хэллоуином. Если мы увидим ребенка в костюме бабочки, то сразу становится понятно, что он направляется на новогодний утренник. Каждая культура наполнена своими праздниками, традициями, которые не всегда в состоянии вписаться в другой культурный код. Если обратиться к религиозной стороне, то здесь будет негативное восприятие чужого праздника, как и День святого Валентина, поскольку у нас есть свои праздники», — добавила Анастасия Кузьмина.

Несмотря на критику, Хэллоуин остается популярным среди молодых людей в крупных городах России, таких как Москва и Санкт-Петербург. Молодежь воспринимает Хэллоуин как веселое и креативное мероприятие, возможность для костюмированных вечеринок, развлечений и неформального общения. Ночные клубы, бары и рестораны активно организуют тематические вечеринки, что помогает Хэллоуину укрепляться в городской субкультуре. Тем не менее праздник больше воспринимается как развлекательное событие, чем как часть культурной жизни.

Идеи костюмов и грима на Хэллоуин

Выбор костюма и грима на Хэллоуин — одна из самых интересных и креативных частей праздника. В зависимости от настроения, вы можете выбрать что-то страшное, смешное или даже фантастическое. Вот несколько идей костюмов и грима для Хэллоуина.

Классические образы

Вампир. Плащ, острые клыки, бледная кожа, капли искусственной крови на губах и под глазами. Грим включает темные круги вокруг глаз и темную помаду.

Ведьма. Остроконечная шляпа, длинное черное платье и метла. Грим можно сделать зеленым или с акцентом на длинные черные стрелки и мрачный макияж.

Зомби. Одежда, словно порванная или заляпанная кровью, бледная кожа, темные глаза и искусственные шрамы. Для создания зомби-образа можно использовать грим с эффектом разложения кожи и потеки крови.

Призрак. Простой белый наряд, подобие савана (погребальное одеяние или покрывало, которое укладывают в гроб на тело покойного) . Грим может включать полностью выбеленное лицо с темными кругами под глазами и туманным, неземным взглядом.

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Грим с эффектами

Сахарный череп (Sugar Skull). Этот мексиканский образ из Дня мертвых стал популярен и на Хэллоуин. Он включает сложную роспись лица с мотивами черепа и цветочными узорами. Основу составляет белый грим с цветными акцентами вокруг глаз и рта.

Оборотень. Подойдут грим с чертами животного, когти клочья шерсти. Дополнит образ разорванная, как будто не выдержавшая трансформации одежда.

Скелет. Нарисуйте на лице и руках кости при помощи белого и черного грима. Скелетные костюмы могут быть разными — от классических черных костюмов с белыми костями до вариантов в стиле glow-in-the-dark (светящихся в темноте).

Разрезанные губы или шрамы. Используйте жидкий латекс и красный грим для создания эффекта порезов и шрамов на лице. Добавьте темные круги вокруг глаз и искусственную кровь для дополнительного эффекта.

Современные и популярные персонажи

Джокер (из фильмов о Бэтмене). Костюм с фиолетовым пиджаком, зеленые волосы и грим с белым лицом, яркой красной помадой и зелеными тенями вокруг глаз. Но помните, что Джокер — один из самых популярных персонажей на Хэллоуин, поэтому вряд ли вы будете самым оригинальным.

Гарри Поттер. Черная мантия, волшебная палочка, очки и знаменитый шрам в форме молнии на лбу.

Персонажи из «Охотников за привидениями». Можно собрать команду и нарядиться в охотников за привидениями, используя защитные костюмы и рюкзаки.

Пеннивайз (клоун из «Оно»). Белый клоунский костюм, оранжевые волосы, грим с белой основой и острыми красными линиями на лице, спускающимися к уголкам губ, и, конечно же, линзы, которые сделают ваши глаза бешеными и нечеловеческими. Этот образ точно вызовет страх.

Костюмы для пар или групп

Бонни и Клайд. Классический образ преступников — строгие костюмы и шляпы, с добавлением макияжа и аксессуаров, таких как фальшивое оружие.

Семейка Адамс. Подходит для всей семьи или группы друзей. В комплекте — образ Гомеса, Мортиши, Уэнсдей и Пагсли Адамс.

Зомби-армия. Группа друзей может нарядиться в зомби, каждый с разным гримом и одеждой, как будто они воскресли из разных эпох (например, зомби-пират, зомби-доктор и т. д.).

Студенты Хогвартса. Вся компания может стать студентами факультетов из «Гарри Поттера» с плащами, волшебными палочками и различными аксессуарами.

Милые и смешные костюмы

Кукла Барби и Кен. Яркие костюмы стиле 80-х или 90-х годов. И побольше ярко-розового.

Единорог. Белый костюм с блестящими элементами, цветной рог и грим с акцентом на пастельные тона и блестки.

Миньоны (из мультфильма «Гадкий Я»). Желтые костюмы, очки и веселые выражения лиц — идеально для групп.

Мистические и фантастические существа

Фея. Наряд в пастельных тонах с блестящими крыльями, венком из цветов и легким гримом с акцентом на сияющую кожу.

Эльф. Длинные уши, острые черты лица, загадочный грим и одежда в стиле лесного существа или воина.

Русалка. Грим с чешуйчатым эффектом, яркие волосы и костюм, украшенный ракушками и сетями.

Простые идеи костюмов

Черная кошка. Черный костюм, ушки на ободке и черные стрелки на лице с акцентом на кошачьи глаза.

Мумия. Белые бинты или полоски ткани, обернутые вокруг тела. Грим можно сделать белым, с серыми тенями вокруг глаз.

Доктор или медсестра. Белый халат, стетоскоп — и готово.

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Какие фильмы посмотреть на Хэллоуин

На Хэллоуин особенно популярны фильмы ужасов и триллеры, которые создают мрачную, таинственную или просто веселую атмосферу праздника. Вот подборка фильмов для разных настроений и категорий, которые можно посмотреть на Хэллоуин.

Классические фильмы ужасов

«Хэллоуин» (1978) — классика фильмов ужасов, которая буквально имеет прямое отношение к названию празднику. История о маньяке Майкле Майерсе, который преследует жителей небольшого городка. Идеально подходит для ночи 31 октября.

«Кошмар на улице Вязов» (1984) — Фредди Крюгер, страшный серийный убийца, который преследует подростков во снах. Один из самых пугающих злодеев в истории кино.

«Пятница, 13-е» (1980) — легендарный фильм ​​о лагере «Хрустальное озеро» и жестоком убийце в маске хоккеиста — Джейсоне Вурхизе.

«Сияние» (1980) — психологический хоррор от Стэнли Кубрика, основанный на книге Стивена Кинга, о писателе, который сходит с ума в изолированном отеле.

Современные фильмы ужасов

«Оно» (2017) — экранизация романа Стивена Кинга, где жуткий клоун Пеннивайз терроризирует детей маленького городка. Отличный выбор для любителей хорроров с элементами психологии.

«Заклятие» (2013) — один из самых успешных современных фильмов в жанре ужасов. Основан на реальной истории о паранормальных следователях Эде и Лоррейн Уоррен.

«Астрал» (2010) — мистическая история о семье, чей сын впадает в кому, а затем становится объектом для зловещих сверхъестественных сил.

«Тихое место» (2018) — напряженный триллер о мире, где монстры с острейшим слухом охотятся на людей, заставляет переживать каждую секунду.

Хоррор-комедии

«Каспер» (1995) — легкий и добрый фильм о дружелюбном привидении Каспере, который помогает молодой девушке и ее отцу найти дом.

«Семейка Аддамс» (1991) — знаменитая комедия о странной и мрачной семье, которая идеально подходит для атмосферы Хэллоуина.

«Труп невесты» (2005) — мультфильм от Тима Бертона о мире мертвых, с красивой анимацией и трогательной историей.

«Битлджус» (1988) — классическая комедия от Тима Бертона о паре привидений, которые пытаются напугать новых владельцев их дома с помощью эксцентричного духа Битлджуса. Также недавно вышло продолжение фильма.

Фильмы для семейного просмотра

«Кошмар перед Рождеством» (1993) — анимационный фильм Тима Бертона о Джеке Скеллингтоне, короле Хэллоуина, который решает захватить Рождество. Фильм полон атмосферы праздника и очаровательной готики.

«Корпорация монстров» (2001) — мультфильм о забавных монстрах, которые пугают детей, но сами боятся их еще больше.

«Хокус Покус» (1993) — веселая история о трех ведьмах, которые возвращаются в мир людей спустя несколько веков, чтобы снова начать наводить ужас.

«Дом-монстр» (2006) — мультфильм о жутком доме, который оказывается живым и пугает всех, кто к нему приближается.

Мистические и атмосферные фильмы

«Сонная Лощина» (1999) — исторический триллер Тима Бертона с Джонни Деппом в роли Икабода Крейна, который расследует жуткие убийства, связанные с легендой о всаднике без головы.

«Ведьма» (2015) — мрачная и атмосферная история о семье, живущей на краю леса в Новой Англии XVII века, которая сталкивается с таинственными и пугающими событиями.

«Призрак дома на холме» (1963/1999) — классический фильм ужасов о группе людей, исследующих проклятый дом с привидениями.

«Женщина в черном» (2012) — готический хоррор с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли. История о молодом адвокате, который сталкивается с жутким духом в заброшенном доме.

Тематика ведьм и оккультных ритуалов

«Ведьмы» (1990/2020) — фильм о мальчике, который сталкивается с настоящими ведьмами, замышляющими ужасный план. Обе версии (1990 года и ремейк 2020 года) интересны по-своему.

«Колдовство: наследие» (1996) — фильм о группе девушек, занимающихся колдовством, которые сталкиваются с последствиями своих действий.

«Городские легенды» (1998) — антология ужасов о том, как городские мифы становятся реальностью и преследуют студентов колледжа

Зомби-фильмы

«28 дней спустя» (2002) — один из лучших современных зомби-фильмов о мире, охваченном вирусом, превращающим людей в безумных существ.

«Ночь живых мертвецов» (1968) — классика жанра от Джорджа Ромеро, которая стала основой всех фильмов о зомби.

«Zомбилэнд» (2009) — комедийный зомби-фильм с экшеном и большим количеством шуток, идеально подходящий для веселой компании.

Семейные анимационные фильмы

«Монстры на каникулах» (2012) — анимационная комедия о графе Дракуле и его гостинице для монстров, куда случайно попадает обычный человек.

«Паранорман» (2012) — мультфильм о мальчике, который может видеть призраков и должен спасти свой город от зловещего проклятия.

«Франкенвини» (2012) — еще один фильм Тима Бертона, вдохновленный классикой про Франкенштейна, но в юмористическом и трогательном стиле.