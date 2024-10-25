Песков заявил, что вся Россия поддержит Лукашенко на выборах в Белоруссии

В Кремле будут внимательно следить за ходом избирательной кампании и выборами в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Пескова просили прокомментировать информацию о предстоящих выборах президента Белоруссии, которые пройдут в январе 2025 года. Пресс-секретарь президента отметил, что роль Лукашенко в развитии Республики Беларусь как суверенного государства крайне велика.

«Всем известны дружеские отношения лидеров (РФ и РБ). Мы будем очень внимательно следить за ходом избирательной кампании, я думаю, все в России будут поддерживать Лукашенко», — сказал он.

Песков добавил, что главным приоритетом в этом вопросе является не поддержка России, а выбор народа независимой Белоруссии.

24 октября Лукашенко объявил о готовности государства к выборам и возможности ответить на все провокации. По его словам, он был готов защищать Белоруссию и делал это на прошлых выборах, прошедших в 2020 году.

Ранее Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав РФ.