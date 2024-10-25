Россиянам аннулируют электронные ПТС из-за нового мошенничества при растаможке

У водителей, честно купивших иномарки в РФ, стали аннулировать электронные паспорта транспортного средства и требовать доплатить утильсбор по новым ставкам, выяснила «Газета.Ru». Тысячи россиян, не зная об этом, могут стать фигурантами новой мошеннической схемы. Подробнее о ней — в материале «Газеты.Ru».

Автолюбители, которые приобрели машины, ввезенные в Россию в рамках «серого» импорта, столкнулись с внезапной аннуляцией электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС). Это связано с несколькими мошенническими схемами, о которых «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

По словам собеседника, к нему обратился владелец лифтбэка Kia Stinger с такой проблемой. Машину он получил в Москве в сентябре 2024 года — за месяц до повышения ставки утильсбора в России. В таможню по его автомобилю было подано поддельное свидетельство безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

«Россиянин за 4,7 млн руб. приобрел автомобиль Kia Stinger 2020 года — по «серому» импорту его везли через Кыргызстан и Казахстан. Покупатель получил все документы и поставил машину на учет в ГИБДД, но спустя время узнал, что ему аннулировали ЭПТС. В таможне рассказали, что

по автомобилю были поданы недостоверные сведения (заявлен двигатель меньшего объема)

и из-за этого неправильно рассчитан утилизационный сбор. Вместо положенных 970 тыс. рублей покупатель отдал гораздо меньшую сумму», — рассказал Шелков.

По словам Шелкова, государственные органы и организации, занимающиеся оформлением ЭПТС, не проверили подлинность документа. По закону подразумевается, что человек априори подает настоящие бумаги — и это находится в зоне ответственности декларанта. Сейчас владелец Kia Stinger пытается оплатить утильсбор по прежним расценкам.

Кто аферисты

Чаще всего такие аферы проворачивают недобросовестные игроки рынка, которые занимаются привозом автомобилей на заказ, и таможенные брокеры, нередко использующие схему двойного обогащения.

К примеру, они могут оказать услуги по оформлению автомобиля, получить за это плату, а затем занизить стоимость машины, чтобы забрать себе еще и денежную разницу на таможне», — предупредил Шелков.

По словам эксперта, подобные мошеннические схемы возникают из-за отсутствия контроля на каждом этапе покупки и оформления автомобиля.

«Если взять за основу модель 15-летней давности, когда все было стабильно, то тогда оформление автомобиля из-за рубежа находилось в одних руках.

Раньше этим занималась таможня, при которой работали экспертные организации. Они и устанавливали технические характеристики машин, объемы двигателя, дату производства и прочее», — пояснил эксперт.

Шелков добавил, что сейчас процесс таможенной очистки автомобилей разбит на огромное количество этапов, в которых участвуют независимые друг от друга организации. Провернуть мошенническую схему стало гораздо проще, а документы должным образом уже не проверяются. В конце концов пострадает конечный покупатель, у которого на руках оказался автомобиль, уточнил эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин: разные структуры и ведомства отвечают только за свой вопрос, а вопросы других ведомств их не интересуют, говорит он.

«Например, в ГИБДД не интересуются тем, когда и кем был выдан СБКТС.

Также по большому счету им все все равно, что в нем написано, соответственно, в СБКТС пишут всякое разное. Росстандарт должен проверять этот документ, но он этого не делает. Исключение — экстренные ситуации», — отметил Шапарин.

По словам вице-президента НАС, по мошенническим схемам с СБКТС в Россию завезены тысячи автомобилей. Как правило, жертвами подобных афер становятся владельцы автомобилей с двигателем объемом свыше 3,5 литра, поскольку за них можно получить самые крупные суммы при растаможке.

«Нас ждут тысячи граждан, которые пострадают в результате таких мошеннических схем», — предупредил Шапарин.

Как подстраховаться

Автокриминалист Максим Шелков считает, что полностью обезопасить себя от подобных случаев можно лишь в случае, если покупатель проконтролирует всю цепочку сделки от начала и до конца: начиная с момента его покупки за пределами РФ и до оформления утильсбора. Меньше шансов стать жертвой мошенников, если тщательно следить за документооборотом, напоминает автомобильный адвокат Лев Воропаев.

«На импортные автомобили необходимо запросить все документы, которые были поданы в таможенную службу. В том числе те, что касаются оплаты всех таможенных пошлин и сборов. Очень часто бывает, что документов у автомобиля не оказывается, поэтому лучше от такой покупки отказаться.

В выписке из ЭПТС надо посмотреть на последнюю строчку, где должно быть указано, что автомобиль очищен от таможенных сборов. Это значит, что у ведомства каких-либо претензий к машине нет», — перечислил юрист.

«Газета.Ru» обратилась в АО «Электронный паспорт» с просьбой назвать точные причины аннулирования ЭПТС, на момент публикации ответ не поступил.