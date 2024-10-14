Яндекс Такси упростит расчеты с водителями до конца года. Агрегатор откажется от части комиссии в пользу водителей, а также сделает подробный расчет доходов и списаний. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В большинстве городов России снизится комиссия агрегатора для водителей, работающих в классе «Эконом». Самый массовый тариф с наиболее высоким спросом станет выгоднее для водителей. Это должно привлечь их в тариф, помочь сдерживать цены и сохранить доступность «Эконома» для пассажиров, считают в Яндекс Такси.

При этом значение комиссии в каждом городе будет свое — водители получат всю информацию в своем приложении, уточнили в компании.

Во всех повышенных тарифах одного города будет одинаковая комиссия. С ней водителям станет удобнее сочетать разные тарифы и рассчитывать свой доход, пояснили в Яндекс Такси.

Также водители смогут увидеть, как складывается их доход и какие списания — по каждой поездке будут отображаться комиссии, налоги, бонусы и дополнительные услуги.

Ранее Федеральная антимонопольная служба требовала от компании пересмотреть комиссии и констатировала, что агрегатор идет на диалог.

«Положительно оцениваем перспективы урегулирования ситуации», — заявил руководитель службы Максим Шаскольский.

Представитель Яндекс Такси при этом прогнозировал усиление дефицита водителей до 130 тыс. человек к концу 2024 года и обещал, что компания будет вводить дополнительные меры для привлечения и поддержания дохода водителей.