Домашний Гран-при: фигуристы выступают в Москве. LIVE

- 294102 просмотра Дознавательница из Уфы поведала о подробностях изнасилования
- 182554 просмотра Как прошел второй день Путина на саммите «АСЕАН» в Сингапуре
- 139380 просмотров Медведев объяснил, почему Россия может отказаться от участия в Давосе
- 124522 просмотра Абэ пообещал Путину не размещать базы США на Курилах
- 121722 просмотра Медведев утвердил график повышения тарифов ЖКХ в два этапа
- 120007 просмотров Депутат показал цены на обед в столовой Госдумы
- 100807 просмотров Почему обвал на нефтяном рынке не привел к ослаблению рубля
Нашт ребята провалились — Коляда (8-й), Дмитриев (9-й) и Лазукин (11-й) завтра выступят в первой разминке. Что ж, ждем произвольного проката и надеемся на лучшее. Сейчас пауза, но никуда не уходите — скоро выступление женщин, где хедлайнером будет Алина Загитова!
Юдзуру Ханю одерживает убедительнейшую победу в короткой программе, в чем никто изначально и не сомневался. Борьба пойдет за второе и третье места.
110,53 — двукратный олимпийский чемпион, воспитанник Брайана Орсера, уверенно лидирует. Кто бы сомневался?
Четверной сальхов, тройной аксель, каскад «четверной + тройной тулуп», вращения четвертого уровня — это космос! А лед «Мегаспорта» завален Винни-Пухами.
Закрывает короткую программу в Москве великолепный японский олимпийский чемпион Юдзуру Ханю!
69,10 — только седьмой Коляда сейчас и будет восьмым, видимо.
Сразу сорвал четверной тулуп, после чего сделал неплохой каскад «тройной тулуп + двойной сальхов», затем из тройного акселя сделал двойной... Снова не получилось выступление у Коляды.
А теперь на льду предпоследний участник этапа, наша надежда — Михаил Коляда!
89,94 — безусловный лидер Морис Квителашвили!
Первый на сегодня чистый четверной сальхов (в каскаде с тройным тулупом), отличный тройной аксель и чистый четверной тулуп — воспитанник Этери Тутберидзе великолепен на льду Москвы!
Морис Квителашвили из Грузии выступает.
73,85 — только пятый Мессинг, что логично.
Неудачный прокат для претендента на попадание в финал Гран-при. Упал с четверного тулупа, не сделал тройной аксель, еще и каскад вместо 3-3, 2-2 сделал в концовке проката...
Киган Мессинг из Канады на льду.
82,26 — всего 0,07 уступил Томоно Майорову. Отличный результат.
Прыгнул в начале проката четверной сальхов, правда, недокрутил. Не самый уверенный каскад «тройной флип + тройной тулуп», а вот тройной аксель отплюсован. Сильный прокат! Первый настолько чистый на сегодня.
Юный японец Казуки Томоно на льду.
75,32 — это лучший результат Майорова в сезоне, а сегодня пока что третий.
Не самый сложный, но довольно чистый прокат. Сделал каскад «тройной флип + тройной ритбергер», прыгнул тройной лутц и тройной аксель (с помаркой). Неплохо.
На льду первый участник второй разминки — Алексей Красножон из США.
Фигуристы уже на льду и готовятся ко второй части короткой программы.
Ну что ж, на этом первая разминка завершена. Теперь ждем выступление второй, где будут наш Михаил Коляда и лучший фигурист современности японец Юдзуру Ханю.
Чуточку не дотянулся до своего лучшего результата в сезоне Майоров, но и 82,33 — это лидерство после выступления первой разминки.
Начал не слишком удачно, допустив помарку на четверном тулупе, но дальше Майоров выступил просто здорово и, похоже, обойдет Фентца!
Алексей Красножон из США начинает выступление фигуристов второй разминки.
На льду последний участник первой разминки — Александр Майоров, выступающий за Швецию.
60,37 — на последнем месте оказывается малайзийский фигурист.
78,28 — естественно, на первое место выходит Фентц.
В общей канве выступлений сегодняшней первой разминки: падение на первом же четверном прыжке, другие ошибки... Вытянул немного, прицепив второй прыжок к тройному тулупу и сделав каскад, но в целом тоже не самое удачное выступление.
Джулиан Чжи Цзе Е из Малайзии выступает.
65,22 — вполне ожидаемо третий результат у Керри пока что.
Сразу же испортил тулуп в каскаде и каскад как таковой превратил в одиночный прыжок. Это задало тон всему прокату — чередовал удачные элементы с откровенно неудачными. Вряд ли доволен своим выступлением Керри.
Брендан Керри из Австралии на льду.
67,58 — пока второй Дмитриев.
Не получился чистый прокат и у второго россиянина. Была помарка на фирменном каскаде «лутц + флип», коснулся льда рукой на приземлении с четверного тулупа, неудачно приземлился с тройного лутца, вращение засчитали третьим уровнем.
На льду второй российский фигурист Артур Дмитриев!
Достаточно неплохой прокат от Фентца. Смог он выполнить все заявленные прыжковые элементы, с другой стороны, больших прибавок от арбитров он за них не получит — не самое блестящее исполнение. Но Лазукина, конечно, по оценкам обойдет.
А на льду тем временем второй участник — немец Пауль Фентц.
62,45 — очень низкие баллы, конечно. Остается надеяться на успешный произвольный прокат.
Откровенно не получился прокат у Лазукина сегодня...
Четверной тулуп не получился у Андрея — неудачно приземлился и схлопотал большие минусы. Вращения оценены третьим уровнем. С минусом сделал каскад из тройного флипа и двойного тулупа.
Андрей Лазукин начинает выступление!
Алексей Мишин спокоен.
Вовсю идет первая разминка.
Первым свою короткую программу представит Андрей Лазукин. Он заменил травмированного Алексея Ерохова.
Пятый этап Гран-при в России пройдет в Москве на арене «Мегаспорт».
Повышенный интерес вызывает выступление японского двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. Он представит свою короткую программу последним.
На этапе выступят три российских фигуриста: Артур Дмитриев, Михаил Коляда и Андрей Лазукин.
Открывают соревнования мужчины-одиночники, чья короткая программа стартует в 13:55 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция старта этапа Гран-при в Москве.