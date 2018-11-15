Домашний Гран-при: фигуристы выступают в Москве. LIVE

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Лос-Анджелес КлипперсСан-Антонио Спёрс
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Шахматы / Матч за шахматную корону. Пятая партия
17:30
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
2,5 - 2,5
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СибирьАмур
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Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
не начался
05:30
Милуоки БаксЧикаго Буллз
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Фигурное катание / Этап Гран-при в Москве
13:55
Онлайн-трансляция этапа Гран-при в Москве
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АзербайджанФарерские острова
не начался
20:00
МальтаКосово
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ИталияПортугалия
не начался
22:45
АлбанияШотландия
не начался
22:45
РумынияЛитва
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Ак БарсДинамо Р
не начался
17:00
НефтехимикЦСКА
не начался
17:00
ТорпедоСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
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Нью-Джерси ДэвилзДетройт Ред Уингз
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Миннесота УайлдБаффало Сэйбрз
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Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
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Нью-Йорк РейнджерсФлорида Пантерз
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Оттава СенаторзПиттсбург Пингвинз
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Ванкувер КэнаксМонреаль Канадиенс
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Нэшвилл ПредаторзЛос-Анджелес Кингз
не начался
04:00
Аризона КойотсБостон Брюинз
не начался
06:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
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УНИКС Нижний Новгород
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Бруклин НетсЛос-Анджелес Клипперс
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03:00
Нью-Орлеан ПеликансДенвер Наггетс
не начался
03:00
Орландо МэджикЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсАтланта Хоукс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:30
Бостон СелтиксЮта Джаз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсСакраменто Кингз
не начался
04:00
Чикаго БуллзТоронто Рэпторс
не начался
04:30
Даллас МавериксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Финикс СанзОклахома-Сити Тандер
не начался
Домашний Гран-при: фигуристы выступают в Москве. LIVE

Онлайн-трансляция этапа Гран-при в Москве

,
Российский фигурист Михаил Коляда РИА Новости
Российский фигурист Михаил Коляда
Видео по теме
В Москве во дворце спорта «Мегаспорт» стартует этап Гран-при по фигурному катанию, на котором выступают многие российские атлеты, в том числе олимпийская чемпионка Алина Загитова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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05:40

Нашт ребята провалились — Коляда (8-й), Дмитриев (9-й) и Лазукин (11-й) завтра выступят в первой разминке. Что ж, ждем произвольного проката и надеемся на лучшее. Сейчас пауза, но никуда не уходите — скоро выступление женщин, где хедлайнером будет Алина Загитова!

15:35

Юдзуру Ханю одерживает убедительнейшую победу в короткой программе, в чем никто изначально и не сомневался. Борьба пойдет за второе и третье места.

15:33

110,53 — двукратный олимпийский чемпион, воспитанник Брайана Орсера, уверенно лидирует. Кто бы сомневался?

15:30

Четверной сальхов, тройной аксель, каскад «четверной + тройной тулуп», вращения четвертого уровня — это космос! А лед «Мегаспорта» завален Винни-Пухами.

15:27

Закрывает короткую программу в Москве великолепный японский олимпийский чемпион Юдзуру Ханю!

15:27

69,10 — только седьмой Коляда сейчас и будет восьмым, видимо.

15:24

Сразу сорвал четверной тулуп, после чего сделал неплохой каскад «тройной тулуп + двойной сальхов», затем из тройного акселя сделал двойной... Снова не получилось выступление у Коляды.

15:21

А теперь на льду предпоследний участник этапа, наша надежда — Михаил Коляда!

15:20

89,94 — безусловный лидер Морис Квителашвили!

15:18

Первый на сегодня чистый четверной сальхов (в каскаде с тройным тулупом), отличный тройной аксель и чистый четверной тулуп — воспитанник Этери Тутберидзе великолепен на льду Москвы!

15:15

Морис Квителашвили из Грузии выступает.

15:13

73,85 — только пятый Мессинг, что логично.

15:11

Неудачный прокат для претендента на попадание в финал Гран-при. Упал с четверного тулупа, не сделал тройной аксель, еще и каскад вместо 3-3, 2-2 сделал в концовке проката...

15:08

Киган Мессинг из Канады на льду.

15:07

82,26 — всего 0,07 уступил Томоно Майорову. Отличный результат.

15:04

Прыгнул в начале проката четверной сальхов, правда, недокрутил. Не самый уверенный каскад «тройной флип + тройной тулуп», а вот тройной аксель отплюсован. Сильный прокат! Первый настолько чистый на сегодня.

15:01

Юный японец Казуки Томоно на льду.

15:00

75,32 — это лучший результат Майорова в сезоне, а сегодня пока что третий.

14:58

Не самый сложный, но довольно чистый прокат. Сделал каскад «тройной флип + тройной ритбергер», прыгнул тройной лутц и тройной аксель (с помаркой). Неплохо.

14:55

На льду первый участник второй разминки — Алексей Красножон из США.

14:51

Фигуристы уже на льду и готовятся ко второй части короткой программы.

14:48

Ну что ж, на этом первая разминка завершена. Теперь ждем выступление второй, где будут наш Михаил Коляда и лучший фигурист современности японец Юдзуру Ханю.

14:47

Чуточку не дотянулся до своего лучшего результата в сезоне Майоров, но и 82,33 — это лидерство после выступления первой разминки.

14:44

Начал не слишком удачно, допустив помарку на четверном тулупе, но дальше Майоров выступил просто здорово и, похоже, обойдет Фентца!

14:55

Алексей Красножон из США начинает выступление фигуристов второй разминки.

14:42

На льду последний участник первой разминки — Александр Майоров, выступающий за Швецию.

14:41

60,37 — на последнем месте оказывается малайзийский фигурист.

14:19

78,28 — естественно, на первое место выходит Фентц.

14:37

В общей канве выступлений сегодняшней первой разминки: падение на первом же четверном прыжке, другие ошибки... Вытянул немного, прицепив второй прыжок к тройному тулупу и сделав каскад, но в целом тоже не самое удачное выступление.

14:34

Джулиан Чжи Цзе Е из Малайзии выступает.

14:33

65,22 — вполне ожидаемо третий результат у Керри пока что.

14:30

Сразу же испортил тулуп в каскаде и каскад как таковой превратил в одиночный прыжок. Это задало тон всему прокату — чередовал удачные элементы с откровенно неудачными. Вряд ли доволен своим выступлением Керри.

14:28

Брендан Керри из Австралии на льду.

14:27

67,58 — пока второй Дмитриев.

14:24

Не получился чистый прокат и у второго россиянина. Была помарка на фирменном каскаде «лутц + флип», коснулся льда рукой на приземлении с четверного тулупа, неудачно приземлился с тройного лутца, вращение засчитали третьим уровнем.

14:20

На льду второй российский фигурист Артур Дмитриев!

14:18

Достаточно неплохой прокат от Фентца. Смог он выполнить все заявленные прыжковые элементы, с другой стороны, больших прибавок от арбитров он за них не получит — не самое блестящее исполнение. Но Лазукина, конечно, по оценкам обойдет.

14:15

А на льду тем временем второй участник — немец Пауль Фентц.

14:14

62,45 — очень низкие баллы, конечно. Остается надеяться на успешный произвольный прокат.

14:11

Откровенно не получился прокат у Лазукина сегодня...

14:10

Четверной тулуп не получился у Андрея — неудачно приземлился и схлопотал большие минусы. Вращения оценены третьим уровнем. С минусом сделал каскад из тройного флипа и двойного тулупа.

14:08

Андрей Лазукин начинает выступление!

14:07

Алексей Мишин спокоен.

14:00

Вовсю идет первая разминка.

13:55

Первым свою короткую программу представит Андрей Лазукин. Он заменил травмированного Алексея Ерохова.

13:50

Пятый этап Гран-при в России пройдет в Москве на арене «Мегаспорт».

13:45

Повышенный интерес вызывает выступление японского двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. Он представит свою короткую программу последним.

Ханю
Reuters
Юдзуру Ханю
13:40

На этапе выступят три российских фигуриста: Артур Дмитриев, Михаил Коляда и Андрей Лазукин.

Коляда
РИА Новости
Российский фигурист Михаил Коляда
13:35

Открывают соревнования мужчины-одиночники, чья короткая программа стартует в 13:55 по московскому времени.

13:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция старта этапа Гран-при в Москве.