Первый после Ханю: кого из мужчин поддержала Тутберидзе

Морозным днем 16 ноября дворец «Мегаспорт» выглядел единственным оживленным местом в районе ЦСКА. По абсолютно пустым трассам вереница людей стекалась ко входу в мировой центр фигурного катания прямо сейчас. У многих в руках были винни-пухи (традиционный подарок японскому фигуристу Юдзюру Ханю) и букеты цветов.

«Уважаемые зрители, проходите в красный пандус «Мегаспорта», синий уже доверху заполнен», — вещал полицейский в громкоговоритель, направляя людской поток в другую сторону. И это было только начало дня.

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Возле касс клубилось беспорядочное облако болельщиков, из которого время от времени вырывался кто-то один и обращался к прохожим: «Нет лишнего билетика?»

Кое-кто подходил к кассам и явно уже не в первый раз спрашивал: «Не осталось уже ничего? Точно?»

Каким-то счастливчикам удавалось приобрести заветный квиток за 500 рублей на самую верхнюю трибуну — под крышей «Мегаспорта». «Да продайте уже, мне все равно куда», — махали рукой фанаты.

Внутри ледовой арены явное лидерство захватили болельщики из Японии — плакаты с изображением Ханю висели прямо над выходом фигуристов из раздевалки, чтобы каждый соперник японца мог насладиться его фотографией. Почти все нижние ярусы были захвачены растяжками с надписью «Yuzu», японскими иероглифами и изображениями двукратного олимпийского чемпиона.

Некоторые болельщики были с ног до головы одеты в костюм винни-пухов.

Во дворце можно было увидеть и плакаты в честь россиян — правда, висели они на самом верху, даже выше тех мест, которые зрители приобретали за 500 рублей с рук. Пять растяжек были посвящены Загитовой («Золотая наша», «We love you») и две — Михаилу Коляде, который уже несколько лет является главной надеждой мужского одиночного катания России, но никак не может эту надежду оправдать.

Провал российских мужчин

Не удалось Коляде порадовать публику и на этот раз. Он выходил предпоследним, прямо перед явным фаворитом турнира Ханю, и женские голоса хором приветствовали его: «Мишаня!», «Я люблю тебя!», «Давай-давай!».

Однако степ-аут на первом же четверном тулупе не дал спортсмену выполнить заявленный каскад (тройной тулуп отвалился автоматически), после чего последовал двойной аксель вместо тройного (зрители испуганно ахнули, когда фигурист неожиданно вышел из вращения и с большой высоты приземлился на лед — получилась очевидная «бабочка»). В попытке восстановить утраченное Михаил снова зашел на каскад, но показал лишь тройной сальхов и двойной аксель вместо четыре-три.

После выступления зрители взревели будто бы в восторге, но это была, скорее, дань уважения Коляде. Камера выхватила лицо Михаила крупным планом — он плотно сжал губы и устремил на трибуны жесткий взгляд.

Всего 69,10 балла опустили фигуриста на восьмое место по итогам короткой программы. И всенародная любовь с летящими на лед игрушками тут не спасла.

Другие россияне Андрей Лазукин и Артур Дмитриев выступили еще хуже. Лазукин получил только 62,45 балла и оказался на предпоследнем, 11-м месте — оценку ниже судьи дали только Джулиану Йи из Малайзии.

В одном из последних интервью Лазукин очень возмущался, что в заголовках статей его называют не иначе как «бойфренд Туктамышевой» и постоянно спрашивают про успехи возлюбленной. Вряд ли бы Андрея это сильно обрадовало, но после его провального выступления журналисты изменили тактику и задали вопрос о нем Туктамышевой, которая работает на российском этапе Гран-при с «Матч ТВ».

«Не понимаем, что произошло. Андрей чувствовал себя хорошо перед прокатом, но почему-то не удалось так же выступить. Надо как следует настроиться», — ответила Елизавета.

Дмитриев, который уже давно преследует цель покорить историческое достижение — первым в истории исполнить четверной аксель, — к сожалению, не приблизился не только к рекорду, но и просто к хорошему выступлению.

На фоне героической музыки из фильма «Гладиатор» падения Артура выглядели как-то особенно неуместно — слишком уж претенциозный саундтрек.

На первом прыжке — четверном тулупе — он оперся на обе руки, в каскаде тройной лутц + тройной флип тоже смазал приземление. Фигуристу пришлось помочь себе рукой и при выходе с тройного акселя — четверной он все-таки не стал пробовать, хотя на открытых тренировках перед турниром активно работал над ним.

После выступления Дмитриева с двух противоположных концов борта на лед упали две небольших игрушки, которые казались черными точками с высоты трибун.

Судя по всему, зрителей не особенно вдохновил такой перформанс. Судьи же оценили его в 67,58 балла — девятое место по итогам короткой программы.

Ученик Тутберидзе уступил только Ханю

В соревнованиях мужчин-одиночников принимал участие и ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, который раньше выступал за Россию, но в 2016 году сменил спортивное гражданство и начал защищать цвета Грузии.

В работе с юношами Этери пока не нашла идеальную формулу успеха, поэтому от Мориса, в отличие от любой ученицы Тутберидзе, не ждали безошибочного выступления и триумфа.

Однако фигурист сходу поразил «Мегаспорт» идеальным каскадом четверной сальхов + тройной тулуп. Казалось, что во время прыжков Квителашвили опасно кренится в воздухе, однако ему каждый раз удавалось уверенно приземлиться. Затем последовал чистый тройной аксель и отличный четверной тулуп под конец программы.

Во время его выступления за бортиком стояли сразу три тренера: Тутберидзе (вся в черном), Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

Последний поаплодировал уверенному акселю, а Тутберидзе и Глейхенгауз синхронно присели во время последнего вращения Мориса, словно стараясь помочь ему довести элемент до конца.

И у фигуриста все получилось. 89,94 балла — это его лучший результат в сезоне. Встречая ученика со льда, Тутберидзе сдержанно похлопала его по спине и помогла накинуть кофту. Это было ее не последнее испытание на сегодня — впереди еще выступление Алины Загитовой.

Ханю установил мировой рекорд дважды подряд

Впервые мощь японских болельщиков по-настоящему проявилась на выступлении Казуки Томоно. Трибуны оказались полностью покрыты белыми флагами с ярко-алой каплей в середине.

Фигурист из Страны восходящего солнца показал чистый прокат и сорвал аплодисменты за каждый прыжок, после чего на лед устремилась целая орава маленьких помощников — собирать невиданное еще в этот день количество игрушек. В итоге Томоно стал только четвертым, но поддержка японских фанатов была такой горячей, словно он уже досрочно победил.

Когда же на лед вышел двукратный олимпийский чемпион Юдзюру Ханю, то можно было просто оглохнуть.

Теперь японцы кричали не только после удачных прыжков, но и просто на особенно сильных моментах в музыке, на любое акцентированное движение фигуриста и просто так — от счастья видеть своего кумира.

И Ханю не подвел: четверной сальхов, тройной аксель и каскад из четверного и тройного тулупа (тот, что Коляда не смог показать в начале своего выступления) получились идеально.

О выразительности юного гения не стоит и говорить: он очень четко выражает каждую ноту в музыке, почти каждый взмах рук идет в такт, поражая своей пластикой.

Стоило отзвучать последнему аккорду композиции, как на лед устремилось такое количество винни-пухов, что арена стала наполовину желтой.

Мишки летели на лед в течение нескольких минут после выступления: видимо, фанаты решили сжалиться над детьми, которые собирали подарки, и не кидать все разом. В прошлом году после выступления Ханю из «Мегаспорта» вывезли девять мешков с игрушками. На этот раз будет не меньше.

Оценка двукратного чемпиона Игр заставила некоторых фанатов рыдать от счастья — 110,53 балла. Это новый мировой рекорд — Юдзюру превзошел собственное достижение (106,69), которое установил на предыдущем этапе Гран-при в Финляндии — и больше 20 пунктов отрыва от второго места.

В тройке — россияне, только бывшие

Помимо Ханю, в тройке призеров оказалось два фигуриста, имевших отношение к России, — ученик Тутберидзе Морис Квителашвили (второй) и Александр Майоров, родившийся в СССР, но выступающий за Швецию (третий).

А вот парни из сборной России, к сожалению, подкачали. Остается надеяться, что в произвольной программе ребята смогут если не поправить положение в турнирной таблице, то хотя бы порадовать впечатляющим прокатом.

Результаты мужчин после короткой программы:

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 110,53

2. Морис Квителашвили (Грузия) — 89,94

3. Александр Майоров (Швеция) — 82,33

4. Казуки Томоно (Япония) — 82,26

5. Пауль Фентц (Германия) — 78,28

6. Алексей Красножон (США) — 75,32

7. Киган Мессинг (Канада) — 73,83

8. Михаил Коляда (Россия) — 69,10

9. Артур Дмитриев (Россия) — 67,58

10. Брендан Керри (Австралия) — 65,22

11. Андрей Лазукин (Россия) — 62,45

12. Джулиан Чжи Цзе Е (Малайзия) — 60,37

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