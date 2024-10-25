В комздраве Петербурга рассказали о пострадавших при поножовщине в «Окее»

В результате нападения петербуржца с ножом на посетителей магазина «Окей» пострадали пять человек, четверо из них доставлены в больницу. Об этом сообщили в комздраве Петербурга.

«Четверо пациентов в тяжелом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести доставлены в Городскую больницу №26 и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе», — говорится в сообщении.

Нападавшего также доставили в медицинское учреждение, уточнили в комитете.

Инцидент произошел в магазине «Окей». По данным источников, россиянин напал на людей, после чего супермаркет закрыли, на месте работает полиция.

Как сообщает Telegram-канал 112, по одной из версий, подозреваемый был под воздействием наркотиков. На данный момент правоохранители проверяют эту версию. Известно, что подозреваемый ранил людей двумя кухонными ножами.

Мужчину уже допросили, он объяснил причину своего решения напасть на людей.

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