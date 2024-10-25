Конфликт на Украине необходимо завершить как можно скорее и использовать для этого дипломатические механизмы. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«Нам срочно надо <...> восстановить мир дипломатическим путем», — отметил политик, назвав конфликт на Украине «разрушительной спиралью».

Он добавил, что затягивание боевых действий несет для Европы непоправимые последствия. В частности, речь идет об энергетическом кризисе в регионе и появлении угроз для безопасности расположенных здесь стран.

19 октября председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал западные государства прекратить спонсировать президента Украины Владимира Зеленского. В то же время он выступил за выход Франции из НАТО, так как организация поддерживает эскалацию украинского кризиса.

За день до этого министр-делегат по вопросам Европы во французском внешнеполитическом ведомстве Бенжамен Хаддад заявил, что Париж пытается убедить союзников в необходимости уже сейчас пригласить Киев в НАТО. По его словам, этот шаг должен стать «политическим сигналом».

Ранее в Европейском союзе раскрыли объем помощи, предоставленной Украине с начала боевых действий.