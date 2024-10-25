Выходные и праздники в ноябре 2024 года: как отдыхаем и что будем отмечать Производственный календарь на ноябрь 2024 года: праздники и рабочие дни в ноябре

Ноябрь — последний месяц осени, зима постепенно вступает в свои права. В этом месяце 30 календарных дней и один государственный праздник — День народного единства. Как мы отдыхаем и работаем в ноябре 2024 года согласно производственному календарю, какие праздничные даты будем отмечать и выгодно ли брать отпуск в ноябре — в материале «Газеты.Ru».

Сколько выходных и рабочих дней в ноябре 2024 года

Согласно производственному календарю на 2024 год, в ноябре 21 рабочий день и 9 выходных дней: 3-4, 9-10, 16-17, 23-24, 30 ноября.

День народного единства, который мы отмечаем 4 ноября, — нерабочий праздничный день. Перечень таких праздников определен в ст. 112 Трудового кодекса РФ.

Однако в этом году в начале ноября дополнительного выходного в честь праздника не будет . Он был перенесен на апрель и присоединен к майским праздникам, которые россияне уже отгуляли.

С 28 октября по 2 ноября нас ждет шестидневная рабочая неделя. Хорошая новость в том, что суббота, 2 ноября, будет сокращенным рабочим днем, в соответствии со ст. 95 ТК РФ его продолжительность уменьшается на один час.

3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник) будут выходными, рабочая неделя с 5 по 8 ноября будет короткой — четырехдневной.

Выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года

Ноябрь — не самый популярный месяц для отпусков. Тем не менее многие выбирают его из-за возможности присоединить отпуск к праздничному дню 4 ноября.

С точки зрения выплаты отпускных, ноябрь не является выгодным месяцем, так как в нем всего 21 рабочий день. А чем больше рабочих дней в месяце, когда берешь отпуск, тем выше сумма отпускных.

По этой причине наиболее выгодными месяцами для отпуска в 2024 году были июль и октябрь (23 рабочих дня) и август (22 рабочих дня).

В 2025 году согласно производственному календарю будет выгодно брать отпуск в июле и октябре (по 23 рабочих дня), в апреле, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня).

close Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Праздники, памятные дни и даты в ноябре 2024 года

4 ноября — День народного единства. Российский государственный праздник, который отмечается с 2005 года. Это день воинской славы России, а также нерабочий праздничный день, официально установленный в декабре 2004 года. Праздник связан с событиями 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяло Китай-город, вынудив польских захватчиков вскоре сдаться. Праздник символизирует народное единение, в этом году он будет отмечаться в 20-й раз.

7 ноября — День согласия и примирения. В СССР в этот день проходили масштабные демонстрации и торжественные мероприятия в честь годовщины Октябрьской социалистической революции. В 1996 году праздник был переименован в соответствии с указом президента в День согласия и примирения. С 2005 года этот день перестал быть выходным и праздничным, но старшее поколение по традиции отмечает эту дату.

8 ноября — Международный день КВН. Неофициальный праздник всех, кто причастен к Клубу веселых и находчивых. В этот день в 1961 году впервые вышла в эфир телепередача КВН.

9 ноября — Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. В этот день в 1938 году в нацистской Германии начались еврейские погромы, известные как «Хрустальная ночь». Эти события считаются началом Холокоста. Дата учреждена европейской сетью общественных организаций UNITED, существующей с 1992 года.

10 ноября — Всемирный день молодежи. Неофициальный праздник, появившийся после окончания Второй мировой войны в 1945 году. В этот день была основана Всемирная федерация демократической молодежи. Цель ее создания — борьба за права молодежи и сотрудничество молодежных представителей разных стран. С распадом СССР и изменениями в странах Восточной Европы, праздник утратил свое былое значение.

11 ноября — День окончания Первой мировой войны. 11 ноября 1918 года было подписано Компьенское перемирие между Антантой и Германией. Основными условиями соглашения были прекращение военных действий и немедленная эвакуация немецких войск с территории других государств.

13 ноября — Международный день слепых. Его отмечают с 1984 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Дата приурочена ко дню рождения французского педагога, основателя учебных заведений и предприятий для незрячих Валентина Гаюи и напоминает о проблемах инвалидов по зрению и необходимости защиты их интересов.

14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом. Дата была учреждена Международной диабетической федерацией и ВОЗ в 1991 году с целью координации усилий разных стран в борьбе с заболеванием. Этот день выбран не случайно: 14 ноября 1891 года родился один из открывателей инсулина Фредерик Бантинг.

14 ноября — Всемирный день качества. Он отмечается во многих странах во второй четверг ноября. Праздник был инициирован Европейской организацией качества и провозглашен ООН в 1990 году. Его цель — призвать компании к конкуренции через качество, инновации и заботу о потребителе.

15 ноября — Всемирный день вторичной переработки. День переработки отходов впервые прошел в 1997 году в США. Теперь он отмечается в разных странах, в России — с 2014 года. Главная задача мероприятий и акций в этот день — донести до людей важность рециклинга (деятельности по переработке мусора с целью его вторичного запуска в производственный цикл).

17 ноября — Всемирный день памяти жертв ДТП. Эта дата отмечается по предложению Генеральной ассамблеи ООН с 2005 года в третье воскресенье ноября. В этот день чтят память погибших в результате дорожных происшествий, а также проводят акции, посвященные безопасности на дорогах.

18 ноября — День рождения Деда Мороза. Праздник вошел в календарь в 2005 году. В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге в этот день устраивают гуляния. Никто доподлинно не знает возраст новогоднего волшебника — но точно больше 2000 лет.

20 ноября — Всемирный день ребенка. Праздник отмечается по инициативе ООН с 1954 года. В 1959 году в этот день была принята Декларация прав ребенка.

21 ноября — Международный день отказа от курения. Праздник учрежден по инициативе Американского онкологического общества в 1977 году и отмечается в разных странах в третий четверг ноября.

21 ноября — Всемирный день телевидения. Праздник отмечается с 1997 года по предложению ООН с целью поощрения обмена телевизионными программами. Дата также имеет символическое значение: в 1996 году в этот день впервые прошел Всемирный телевизионный форум.

22 ноября — День сыновей. Неофициальный праздник, который направлен на укрепление института семьи. В России он пока не отмечается широко, но уже набирает популярность благодаря соцсетям.

24 ноября — День матери. Международный праздник, который в разных странах отмечается в разные даты. В России это третье воскресенье ноября. Праздник учрежден указом президента РФ в 1998 году. Символ Дня матери — незабудка, она олицетворяет преданность, постоянство, нежность и бескорыстную любовь.

25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году. Она призвана обратить внимание на проблему насилия над женщинами во всех странах.

29 ноября — Международный день солидарности с палестинским народом. Дата учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 1977 году для «достижения неотъемлемых прав палестинского народа, включая право на возвращение и право на национальную независимость и суверенитет в Палестине».

30 ноября — Международный день защиты информации. Праздник отмечается с 1988 года по инициативе Ассоциации вычислительной техники. В ноябре 1988 года произошла эпидемия компьютерного вируса «Червь Морриса», что привело к массовому заражению компьютеров и огромным убыткам для компаний. Это происшествие показало необходимость объединить усилия IT-специалистов для повышения компьютерной безопасности.

30 ноября — Всемирный день домашних животных. Праздник зародился в 1931 году во Флоренции. В России его отмечают с 2000 года. Его цель — обратить внимание на содержание питомцев и отношение к братьям нашим меньшим.

close Александр Река/ТАСС

Профессиональные праздники в ноябре 2024 года

1 ноября — День судебного пристава РФ. Праздник был учрежден в 2009 году указом президента №1019. Ранее неофициально приставы отмечали свой профессиональный праздник 6 ноября. В этот день в 1997 году вступил в силу федеральный закон «О судебных приставах».

8 ноября — Всемирный день пианистов. Неформальный праздник, который зародился в Белоруссии в 2014 году. В этот день в разных странах проходят концерты, ученики поздравляют своих педагогов по фортепиано, а некоторые магазины устраивают распродажи нот и объявляют скидки на музыкальные инструменты.

9 ноября — День специального отряда быстрого реагирования (СОБР). В этот день в 1978 году в Москве приказом МВД СССР создан первый отряд милиции специального назначения. Его первоочередной задачей было предотвращение происшествий во время Олимпиады-80. Официально праздник отмечается с 2004 года на основании приказа министра внутренних дел.

10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел. До 2011 года праздник носил название День милиции. В 1917 году в этот день было подписано постановление «О рабочей милиции». С 1962 года это профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел.

10 ноября — Международный день бухгалтерии. Неофициальный праздник всех, кто занимается бухгалтерским учетом. В этот день в 1494 году вышел трактат итальянского математика Луки Пачоли «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». Именно Пачоли считается родоначальником бухучета.

14 ноября — День социолога. Неофициальный профессиональный праздник, который отмечается с 1994 года по инициативе факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета. В этот день в 1901 году в Сорбонне открылась Русская высшая школа общественных наук, при которой функционировал первый в мире социологический факультет.

14 ноября — Международный день логопеда. Профессиональный праздник, который неофициально отмечается в России и некоторых других странах в кругу специалистов-логопедов.

17 ноября — День участковых уполномоченных полиции. Праздник официально существует с 2002 года на основании приказа МВД РФ. В этот день в 1923 году была утверждена инструкция участковому надзирателю, что положило начало формированию института участковых в стране.

19 ноября — День работника стекольной промышленности. Праздник появился в 2000 году и приурочен к дню рождения выдающегося российского ученого Михаила Ломоносова (1711 — 1765), знаменитого своими научными открытиями, в том числе в области химии стекла.

20 ноября — Международный день педиатра. Праздник связан с Всемирным днем ребенка, который отмечается 20 ноября по инициативе Генассамблеи ООН с 1954 года. В связи с этим чествуют и врачей, заботящихся о здоровье детей.

21 ноября — День работника налоговых органов РФ. Этот профессиональный праздник учрежден указом президента в 2000 году. 21 ноября 1991 года основана Государственная налоговая служба РСФСР, которая в 1998 году была преобразована в министерство по налогам и сборам. В этот же день свой профессиональный праздник отмечают российские бухгалтеры — 21 ноября 1996 года был опубликован федеральный закон «О бухгалтерском учете».

22 ноября — День психолога. Это совсем молодой профессиональный праздник, в этом году он будет отмечаться в нашей стране во второй раз. Дата установлена правительством РФ по поручению президента. В этот день в 1994 году состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества.

Православные и религиозные праздники в ноябре 2024 года

1 ноября — католики отмечают День всех святых. Официальное название праздника в Римской католической церкви — Торжество всех святых. У Православной церкви празднование Дня всех святых приходится на первое воскресенье после Троицы.

4 ноября — Праздник Казанской иконы Божией матери. Он установлен в честь одной из самых чтимых икон в Русской православной церкви и связан с событиями 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского одолело польско-литовских интервентов. Князь Дмитрий Пожарский вступил в Китай-город с Казанской иконой Божией Матери. Покровительство Пресвятой Богородицы помогло нашему войску одержать победу. По указу Пожарского был учрежден праздник в честь иконы в Москве, чуть позже он начал отмечаться по всей стране.

6 ноября — Праздник иконы Божией матери «Всех скорбящих радость». Икона почитается в Русской православной церкви как чудотворная. К ней обращаются все, кто пребывает в скорби, обижен, нуждается в утешении и исцелении. Пресвятая Богородица защищает немощных и поддерживает слабых.

21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Христианский праздник, установленный в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе. На Руси Архангелу Михаилу молились о помощи в избавлении от скорби, при входе в новый дом и на основание дома, о спасении и сохранении России. В народе этот праздник известен как Михайлов день.

22 ноября — Праздник иконы Божией матери «Скоропослушница». Эта икона почитается как чудотворная. Она написана на Святой Горе Афон и хранится в монастыре Дохиар. В России известны несколько чтимых списков, также прославившихся чудесами.

Юбилеи известных людей в ноябре 2024 года

4 ноября — 55 лет исполняется Мэттью Макконахи, американскому актеру и продюсеру, обладателю премий «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль — в фильме «Даласский клуб покупателей».



5 ноября — 65 лет отмечает Брайан Адамс, канадский рок-музыкант, гитарист, автор и исполнитель песен.



9 ноября — 95 лет исполняется Александре Пахмутовой, советскому и российскому композитору, пианистке, автору сотен популярных песен, общественному деятелю. В честь этого события в Московской филармонии пройдет юбилейный концерт.

11 ноября — 50 лет отмечает Леонардо Ди Каприо, американский актер и кинопродюсер, обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль — в фильме «Выживший».



11 ноября — 50 лет исполняется Олесе Железняк, российской актрисе театра и кино.



14 ноября — 65 лет празднует Дмитрий Дибров, журналист, телеведущий, шоумен.



14 ноября — 25 лет исполняется Семену Трескунову (признан в РФ иностранным агентом), российскому киноактеру.



14 ноября — 40 лет отмечает Мария Кожевникова, российская актриса, звезда сериала «Универ», общественный и политический деятель.



16 ноября — 45 лет отмечает Алексей Морозов, российский актер и режиссер театра и кино.



17 ноября — 80 лет празднует Дэнни Де Вито, американский актер, режиссер и продюсер.



20 ноября — 35 лет исполняется Сергею Полунину, российскому артисту балета.



22 ноября — 40 лет отмечает Скарлетт Йоханссон, американская актриса, обладательница многочисленных наград.



30 ноября — 65 лет исполняется Ларисе Вербицкой, диктору и телеведущей, заслуженной артистке России.

Народные праздники в ноябре 2024 года

1 ноября — Иванов день. В этот день на Руси провожали осень. На стол было принято подавать блюда из курятины. Согласно народным приметам, если на Иванов день холодно — теплая весна не скоро настанет.

8 ноября — Дмитриев день. Другое название праздника — Большие осенины. Молодым людям, задумавшим жениться, нужно было успеть послать сватов до Дмитриева дня. По приметам, если на Дмитриев день оттепель — то погода зимой и весной будет теплой. В этот день православные верующие чтут память великомученика Димитрия Солунского.

12 ноября — Зиновий Синичник. В этот день было принято развешивать кормушки для птиц. Также это время считалось началом сезона зимней охоты и рыбалки. На Зиновия Синичника наши предки наблюдали за птицами. Если стайки пернатых подлетали к жилью — грядут холода, пора утепляться. По инициативе Союза охраны птиц в этот день отмечают экологический праздник — Синичкин день .

14 ноября — Кузьминки осенние. На праздник было принято обмениваться курами в качестве подарка, причем этих птиц берегли и не забивали. Считалось, что их яйца обладают целебной силой. Кузьминки осенние завершали свадебный сезон. В этот день православные верующие чтут память святых Космы и Дамиана.

16 ноября — Анна Холодная. В этот день на Руси женщины садились за прялки и ткацкие станки. Согласно народным приметам, если на Анну Холодную не выпадет снег — быть неурожайному году.



17 ноября — Ерема. Наши предки говорили: «Пришел Ерема — сиди дома». Считалось, что в этот день нечистая сила творит свои дела, поэтому лучше не показывать нос наружу. На дверях, ставнях вырезали кресты, серпы, чтобы защитить жилище от непрошенных гостей. Было запрещено в этот день лениться, а еще выносить мусор и обмениваться вещами, чтобы счастье не покинуло дом.

27 ноября — Филиппов день. В народе этот праздник также называли Заговенье – мясоед. Принято было ставить на столы большое количество мясных блюд, так как со следующего дня начинался длительный Рождественский пост.

Забавные и необычные праздники в ноябре 2024 года