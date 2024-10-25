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Песков прокомментировал информацию о регулярных контактах Путина с Маском

Песков: информация WSJ о регулярных контактах Путина с Илоном Маском ложная

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РИА Новости/Reuters

В Кремле опровергли сообщения западных СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы на регулярной основе общается с предпринимателем Илоном Маском. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Отвечая на просьбу прокомментировать сообщение издания о том, что якобы с конца 2022 года Маск поддерживает регулярные контакты с Путиным, который попросил бизнесмена не активировать спутниковый интернет Starlink над Тайванем в качестве одолжения Пекину, Песков заявил, что эти заявления являются ложными.

«Нет, это все неправда. То есть это абсолютно ложная информация, опубликованная в газете The Wall Street Journal», — заявил официальный представитель Кремля.

WSJ утверждала, что среди тем «разговоров» Путина и Маска был тайваньский вопрос, что якобы в какой-то момент Путин попросил миллиардера не активировать его спутниковый интернет Starlink над Тайванем в качестве одолжения китайскому лидеру Си Цзиньпину.

Ранее стало известно, сколько Илон Маск тратит денег на поддержку Трампа.

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