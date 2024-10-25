Мужчина, напавший на людей в магазине «Окей», объяснил свой поступок

Петербуржец, которого подозревают в нападении на людей в супермаркете, объяснил свои действия. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Правоохранители уже допросили мужчину. Во время беседы россиянин рассказал, что ненавидит окружающих. Это чувство подтолкнуло его к преступлению.

Как сообщает Telegram-канал 112, по одной из версий, подозреваемый был под воздействием наркотиков. На данный момент правоохранители проверяют эту версию. Известно, что подозреваемый ранил людей двумя кухонными ножами.

«Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всего при нападении пострадали шесть человек», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в магазине «Окей». По данным источников, россиянин напал на людей, после чего супермаркет закрыли, на месте работает полиция.

По данным SHOT, мужчина живет в доме недалеко от места инцидента. Он работал в школе, занимался фехтованием профессионально.

Ранее в Челябинской области цыгане напали на таксистку с ножом.