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В Кремле рассказали о разговоре Путина с Эрдоганом

Песков: Путин сообщил Эрдогану, что остается открытым для переговоров

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что остается открытым для переговоров. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет, я, к сожалению, не могу вам сказать, о чем идет речь. Здесь, наверное, нужно уточнять у главы турецкого государства», — сказал Песков, отвечая на просьбу уточнить слова Эрдогана о том, что российский президент занимается поиском условий достижения постоянного прекращения огня, как и президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Путин занимается продолжением военной операции, чтобы выполнить поставленные задачи и достичь целей, но при этом оставаясь открытым для «переговорного достижения своих целей».

Вот о чем произошел обмен мнениями в ходе беседы президентов Турции и России в Казани, добавил он.

24 октября Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС заявил, что Турция вновь предложила свою платформу для мирных переговоров, но Киев решил не принимать это предложение.

Он также сообщил, что получал через турецких партнеров предложения о переговорах с Украиной. Подробности президент не раскрывал.

Ранее Путин рассказал, на что готов ради достижения мира на Украине.

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