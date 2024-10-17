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Будущий год назвали ключевым с точки зрения развития технологий в сфере платежей

Зампред правления «Газпромбанка» Попович: все инновации внедряются для клиента

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Depositphotos

Будущий 2025 год станет ключевым с точки зрения развития технологий в сфере платежей, заявил заместитель председателя правления «Газпромбанка» Алексей Попович в рамках сессии «Новая стратегия НПС: ключевые задачи» на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024.

По его мнению, внедрения цифрового рубля, унифицированный QR-код и «единая розетка» станут главными технологиями в 2025 году.

«Сегодня все инновации внедряются для и ради клиента. Уже нет никакой сложности перевести деньги из одного банка в другой. Кроме того, технология open API позволит клиенту в перспективе видеть все свои продукты внутри одного приложения», — сказал он.

Попович добавил, что сегодня динамика роста процентных ставок и поведение ключевых игроков рынка сильно изменились.

«Если еще несколько лет назад самые высокие ставки по вкладам предлагали небольшие банки, то сейчас картина кардинально иная. Конкуренция стала более быстрой, более активной», — сказал он.

Также Попович подчеркнул, что «Газпромбанк» принимает участие во всех ключевых проектах и инициативах регулятора.

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